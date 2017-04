Des enfants ilnus marchent pour venir en aide aux femmes autochtones

La diffusion du reportage d’Enquête sur la situation des femmes autochtones à Val-D’Or a éveillé la conscience du grand public, menant même à une commission d’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones. Malgré cela, les femmes autochtones canadiennes continuent, dans une plus large proportion que les femmes blanches, à être victime de violence, d’agression et d’enlèvement.

Vu de l’extérieur, l’école Amishk ressemble à toutes les autres écoles québécoises. C’est un bâtiment un peu austère et défraichi. On y entre en composant un code de sécurité. Partout sur les murs, les élèves ont peint de grandes fresques évocatrices de leur culture. Nous sommes à Mashteuiatsh, «là où il y a une pointe», la seule réserve abritant une communauté ilnue au Saguenay-Lac St-jean. Quand j’étais petite, on appelait ça Pointe-Bleue. Et on n’y mettait jamais les pieds.

L’école fait face au Lac St-Jean. Dans le stationnement adjacent à la bâtisse, le vent d’avril rentre dans mon manteau d’hiver. C’est là que les élèves de sixième année ont donné rendez-vous aux marcheurs. Aujourd’hui, les enfants et plusieurs membres de la communauté, dont certains viennent d’aussi loin que de Sept-Iles et Québec, sont venus marcher pour sensibiliser la population à la violence faite aux femmes autochtones.

Une femme, membre du personnel de l’école, dresse fièrement un staff d’aigle Je demande à quoi il sert. La mère de la directrice m’explique qu’il est normalement porté par les guerriers et les vétérans. C’est un symbole de courage.

Débute alors une lente procession le long des eaux glacées du lac. Nous sommes une quarantaine de marcheurs. Seul un représentant de la radio communautaire ilnue couvre l’évènement. «Nous sommes invisibles», me chuchote une vieille femme.

La marche se déroule dans le silence. Presque tous le monde connait une femme autochtone victime de violence et/ou disparue. Nous sommes escortés par les policiers de la réserve, qui nous sourient abondamment. On chuchote qu’il y a une journaliste à l’arrière. Doucement, on vient vers moi. On veut bien me parler, mais personne ne désire être identifié. «Je veux pas avoir de problème avec certains membres de la communauté ou du conseil de bande.» Il pleut et il neige en même temps des grosses peaux de lièvres qui fondent instantanément en touchant l’asphalte. Un homme fait allusion aux évènements de la Mosquée de Québec. «C’est terrible ce qui s’est produit là-bas. Terrible. Mais il y a eu «seulement» 6 morts et on en a parlé partout pendant des jours. Les femmes autochtones, elles meurent ou disparaissent par centaines depuis des années pis on commence à peine à en parler. C’est comme si on existe pas ou que c’est pas grave.»

La marche tire à sa fin quand s’avance l’homme-tambour. Dans la culture ilnue, il occupe une place très importante. C'est lui qui montre la voie des caribous, autrefois question de vie ou de mort pour la communauté. Qu’il soit là confirme l’importance de cette marche. Il entame Le chant des femmes. Partout, des voix s’élèvent et chantent au rythme du teueikanen, tambour en nehlueun, la langue des Ilnus du Lac Saint-Jean.

Gabrielle, Gabrielle M. et Alynah, les élèves de sixième année responsables de l’organisation de la marche, m’invitent à monter dans leur classe. On doit franchir plusieurs autres portes barrées pour se rendre dans le local de leur enseignante non autochtone, Marie-Colombe.

Gabrielle M. confie qu’un aîné l’a convaincue que la marche était pertinente. «Il m’a dit que c’était un bon projet et de foncer. Ça le touchait parce que ses cinq sœurs ont été enlevées devant lui.» On ne sait pas trop ce qui est arrivé à ces cinq femmes. Gabrielle M. précise qu’elles ont sans doute été enlevées, envoyées au pensionnat ou violées. «Ou toutes ces réponses», ajoute Alynah. Les petites filles se taisent, puis reprennent. «Quand on pense à cette réalité, ça nous fait mal. C’est triste. On a décidé d’organiser la marche pour sensibiliser les gens à toute la violence que subissent les femmes autochtones.

Gabrielle M. me regarde droit dans les yeux. «Mettons les femmes blanches, mettons que tu te ferais enlever toi, tu aurais une enquête. Mais moi si je me fais enlever, il n’y aura pas d’enquête. Gabrielle renchérit «Toutes les télévisions et les journaux en parleraient si tu te faisais enlever. Tous les policiers essaieraient de te trouver, mais pas nous. C’est comme ça.» La Gendarmerie royale du Canada estime que 1200 femmes autochtones sont disparues depuis les années 1980.

Quand je leur demande pourquoi, selon elles, ça se passe comme ça pour les femmes et les filles autochtones, elles se taisent un moment, réfléchissent. «Je le sais pas.», dit Gabrielle. «C’est sûrement du racisme. Ça doit être ça.», enchaine Alynah. Ont-elles peur d’être agressées ou de disparaitre comme tant de femmes de leur communauté? Marie-Colombe les regarde. Bienveillante, elle les encourage à révéler le fond de leur pensée. Je ne peux pas m’empêcher de penser que ces filles assises en face de moi ont l’âge de la mienne, 11 ans. «Oui, on a peur d’être violées pis de se faire enlever. Ça arrive tout le temps. Pourquoi ça nous arriverait pas? »