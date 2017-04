CHÉNIER, Wilfrid



Au CHSLD Laurent-Bergevin, le 25 avril 2017, est décédé M. Wilfrid Chénier, époux de feu Mme Yvette Therrien. Il rejoint sa fille feu Francine (Pierre).Il laisse dans le deuil ses enfants, Réjane (Réjean), Thérèse (Paul-André), Nicole (Noël), Georges (Carole), Dominique (Serge), Pierre (Céline) et Brigitte (Réjean) , ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1750 Notre-Dame, Lachinele samedi 29 avril 2017 de 13h à 15h et suivra un service religieux.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.