MARTIN, Joseph-Louis "Joe"



À la Résidence Champagnat, le 23 avril 2017, à l’âge de 84 ans et 11 mois, alité depuis plusieurs années par une paralysie importante, notre père, Joseph-Louis Martin, électricien au Canadien National (CN), nous a quittés pour un monde meilleur.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Réjean) et Stéphane (Chantal), ainsi que ses petits-enfants Caroline, Marc-Olivier, Anne-Catherine, Christine et Simon.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril 2017 à partir de 10h30 en l’église Saint-Athanase située au 500, 1ère Rue, suivi des funérailles à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville pour le centre d’héberge-ment de la Résidence Champagnat.ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 3M6450-346-6020