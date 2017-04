Faire reconnaître ses acquis : combien ça coûte?

Anne-Hélène Dupont - 37e AVENUE

Obtenir un diplôme pour des compétences acquises hors du cadre scolaire et universitaire peut valoir son pesant d’or sur le marché du travail. Mais la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences, elle, n’est pas toujours gratuite. Les frais varient d’un établissement à l’autre et surtout d’un niveau d’enseignement à l’autre. En voici un aperçu.

Au secondaire : l’étude de la demande de reconnaissance des acquis et des compétences est gratuite.

Au collégial : on peut s’attendre à débourser environ 90 $ pour l’ouverture du dossier, puis de 40 à 50 $ par compétence à faire reconnaître. Les frais diffèrent légèrement d’une institution à l’autre.

À l’université : les frais varient. La démarche est gratuite à l’Université de Sherbrooke. Ailleurs, des frais d’ouverture et d’analyse de dossier (100 à 150 $ environ) sont exigés dans le cas de reconnaissance d’acquis expérientiels, c’est-à-dire des compétences acquises hors du cadre scolaire. Certaines institutions facturent en outre des frais par crédit réclamé. À titre d’exemple, ces frais sont de 77,60 $ par crédit à l’Université de Montréal.

Et ça marche ? De 80 % à 90 % de ceux qui se lancent dans la démarche de reconnaissance des acquis au collégial obtiennent le diplôme convoité. « Les gens ne soupçonnent pas à quel point ils sont compétents ! » souligne Andrée Langevin, coordonnatrice du Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences pour le réseau collégial québécois.