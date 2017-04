Présidentielle en France: Macron serait largement élu face à Le Pen

Le candidat centriste à la présidentielle française, Emmanuel Macron, serait largement élu au second tour le 7 mai face à la candidate d’extrême droite Marine Le Pen malgré un tassement depuis le premier tour dimanche, selon un sondage publié jeudi.

M. Macron est crédité de 61 % des intentions de vote contre 39 % à Mme Le Pen, selon l’enquête réalisée du 25 au 27 avril par Harris Interactive et Indeed pour la chaîne LCP.

Dans un précédent sondage réalisé dimanche soir par Harris Interactive et Indeed après l’annonce des résultats du 1er tour, Emmanuel Macron était crédité de 64 % des intentions de vote au second tour, contre 36 % pour Mme Le Pen.

M. Macron pourrait notamment aujourd’hui compter sur 69 % des voix des électeurs du candidat socialiste éliminé Benoît Hamon, alors que Mme Le Pen bénéficierait des voix de 28 % des électeurs du candidat de droite éliminé François Fillon, selon l’enquête.

En revanche, 45 % des électeurs du candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon et 42 % de ceux de François Fillon voteraient Emmanuel Macron, selon la même source.

Marine Le Pen tient dans la soirée son premier grand meeting de l’entre-deux-tours à Nice, dans une région du sud-est où elle est arrivée en tête dimanche. M. Macron, lui, devait participer à une émission politique télévisée.