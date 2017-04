Je sors, je reste

Coup de cœur

Concert

Richesse des langues, espèces menacées

Photo courtoisie

La Maison de la culture Maisonneuve accueillera dès aujourd’hui une rencontre internationale unique de slam, qui vise à célébrer la beauté et la diversité linguistique. Vous pourrez entendre certains des meilleurs slameurs de la planète déverser leur poésie en français, en castillan, en flamand, en hébreu et en anglais, en présence des champions de slam Amélie Prévost et Ivy.

Les 28 et 29 avril, à la Maison de la culture Maisonneuve

Je sors

Théâtre jeunesse

Histoires à plumes et à poils

Photo courtoisie

Cette nouvelle création du Petit Théâtre de Sherbrooke propose un drôle de bestiaire aux enfants de 4 ans et plus. Des comédiens et leur machine à jouer avec les bêtes proposent des récits animaliers éclatés, flirtant avec le surréalisme. Une très belle sortie familiale!

Du 28 avril au 14 mai, à la Maison Théâtre

Danse

Odyssée printanière

Photo courtoisie

Le Ballet Divertimento souffle ses 25 bougies avec cette œuvre printanière, mettant en scène des danseurs étudiants et professionnels du Royal Conservatoire of Scotland. Comprenant six œuvres chorégraphiques originales, un extrait du ballet La Sylphide et des exercices de styles inspirés du répertoire classique, l’Odyssée printanière est un spectacle unique, à ne pas manquer.

Ce soir 20h, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

Théâtre

Compagnie

Photo courtoisie

Les finissants du Conservatoire d’art dramatique de Montréal se sont adjoints l’aide de Gilbert Turp et Yves Desgagnés pour cette pièce où des personnages de diverses œuvres se côtoient. Chaque étudiant a choisi son rôle de rêve, et les textes des pièces originales ont été minutieusement assemblés en une courtepointe théâtrale unique en son genre. À voir!

Du 28 avril au 6 mai, au Théâtre Rouge du Conservatoire d’art dramatique de Montréal

Festival Métropolis Bleu

Gargantua et autres fantaisies

Photo courtoisie

Le festival littéraire Métropolis Bleu et I Musici offrent une rare occasion d’entendre Les inestimables chroniques du bon géant Gargantua, d’après Rabelais, pour orchestre à chordes et récitant. C’est Claude Prégent qui fera la narration de ces quelque 40 minutes de rebondissements tout en musique.

Aujourd’hui à 17h45, à l’église St John the Evangelist

Exposition

Espérance, rêve et espoir

Photo courtoisie

Le groupe d’artistes Le Levant présente cette exposition, centrée sur le thème de l’espoir. Pour la plupart immigrants de première ou deuxième génération, les créateurs du collectif trouvent en l’espoir un moteur de vie, une force qui les a fait quitter leur pays pour venir s’installer ici. Une belle occasion d’élargir ses horizons et découvrir leur art et leurs histoires.

Jusqu’au 28 mai, au Musée des Maîtres et Artisans du Québec

Je reste

Album

Les aléas de l’ailleurs

Photo courtoisie

Avec un premier album, Devant les possibles, qui l’a propulsé sur les ondes radio, Simon Boudreau est de retour avec ce nouvel opus centré sur le thème de l’ailleurs, de la volonté de partir et de se renouveler. Plus épuré et mature, Les aléas de l’ailleurs nous fait redécouvrir cet artiste à suivre.

Sur les tablettes

Télévision

Expo 67: Mission impossible

Photo courtoisie

Grâce à un accès sans précédent à plus de 80 000 documents des fonds d’archives d’Expo 67 et à des témoignages d’acteurs de première ligne, les cinéastes Michel Barbeau, Éric Ruel et Guylaine Maroist nous font revivre l’insoutenable compte à rebours qui a mené à l’Expo.

Dimanche 30 avril à 19h, à l’antenne de Canal D

Roman

Au grand soleil, cachez vos filles

Photo courtoisie

Pour son sixième roman, Abla Farhoud livre un récit choral sensible et sensuel, situé au cœur du Liban des années 1960. On y suit la famille Abdelnour, qui rentre au Liban après 15 ans au Québec. Pour la jeune Ikram, profondément attachée à sa liberté et à son indépendance, l’épreuve est ardue. Au grand soleil, comment s’épanouir sans se brûler?

Disponible en librairie