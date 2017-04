La vidéo du meurtre d'une ado diffusée sur le web

MANITOBA | Les images explicites du meurtre d’une jeune femme de 19 ans secouent la petite communauté autochtone Sagkeeng, au Manitoba.

Les images du meurtre, très difficiles à supporter, ont été tournées samedi dernier lors d’une fête. Le corps inanimé de Serena McKay a été retrouvé le lendemain, rapporte le quotidien Winnipeg Free Press.

La vidéo, qui a largement circulé sur les réseaux, montre la jeune Serena le visage ensanglanté et boursouflé qui reçoit plusieurs coups de poing et coups de pied à la tête.

Deux adolescentes de 16 et 17 ans, qui fréquentaient la même école secondaire que la victime, ont été arrêtées et sont accusées de meurtre non prémédité.

Une veillée à la mémoire de la victime est organisée jeudi soir.