L’agneau sacrificiel du PLQ ?

Ceux qui connaissent bien les rouages du milieu politique vous le confirmeront : la personne qui a le plus d’influence dans un gouvernement, à part le premier ministre bien entendu, c’est le chef de cabinet. Ces personnes sont choisies pour leurs compétences, pour leur sens politique, la connaissance de l’appareil gouvernemental, mais surtout, pour leur loyauté indéfectible envers leur patron, le premier ministre et chef du parti.

Le rôle du chef de cabinet, c’est d’agir comme les yeux, les oreilles, le bras agissant du premier ministre. Il dirige les autres responsables des bureaux de ministres. Quand le chef de cabinet parle, c’est le premier ministre qui parle. Bref, on peut affirmer sans détour que dans une structure politique, c’est le no 2, après le premier ministre.

Au sein du gouvernement libéral, celui qui occupe cette fonction, c’est Jean-Louis Dufresne. Rappelons que monsieur Dufresne est un ami d’enfance de Philippe Couillard, ils se connaissent depuis plus de 50 ans et s’amusaient ensemble à Outremont pendant leur jeunesse.

Parcours professionnel

Monsieur Dufresne, issu du sérail libéral, a travaillé dans le cabinet de Robert Bourassa avec John Parisella, lui-même chef de cabinet du premier ministre. Lorsque Daniel Johnson devient premier ministre, M. Dufresne se retrouve au chômage, un différend avec le nouveau chef de cabinet, Jacques Dupuis. Monsieur Parisella récupère monsieur Dufresne à l’agence BCP où il agira pendant près de 20 ans comme rédacteur, consultant et éventuellement vice-président.

Relation professionnelle avec Marc Bibeau

L’histoire devient intéressante à compter du 28 septembre 2011, lors de la période de questions de l’Assemblée nationale. Le député péquiste, François Rebello pose une question (il raconte l’histoire ici). Peu de temps après, Jean-Louis Dufresne informe Marc Bibeau de ce qui vient de se produire et le conseille sur la marche à suivre pour préserver son intégrité. Je tiens à dire que ce n’est pas illégal, immoral, ni anormal, car de 2010 à 2013, Jean-Louis Dufresne travaillait comme consultant pour la société Beauward (propriété de M. Bibeau), donc avant sa nomination comme chef de cabinet auprès de Philippe Couillard.

Alors où est le problème ?

Pendant la commission Charbonneau, le nom de Marc Bibeau a été cité à des dizaines de reprises. Il est devenu, tout comme Marc-Yvan Côté, le Voldemort du parti libéral : celui dont on ne doit pas prononcer le nom. M. Bibeau n’est accusé de rien, mais l’évidence de sa participation au stratagème de financement libéral sous Jean Charest ne laisse planer que bien peu de doute. D’ailleurs, le premier ministre Couillard tente par tous les moyens de se distancier de l’ère Charest, prétendant que les choses ont changé sous sa gouverne.

Or les récentes révélations concernant la participation de Marc-Yvan Côté à la course à la chefferie de monsieur Couillard et les relations professionnelles de monsieur Dufresne avec Marc Bibeau soulèvent une question d’intérêt public tout à fait : est-ce qu’un individu Marc Bibeau pourrait avoir encore ses entrées dans le cabinet du premier ministre ?

Déjà hypothéqué

Que Philippe Couillard réponde à cette question par la négative est dans l‘ordre des choses. Le problème pour le premier ministre et son chef de cabinet en est un de perception, et en politique, la perception est fondamentale, et les révélations de TVA nouvelles ne font qu’alimenter cette perception. .

Cette proximité entre Jean-Louis Dufresne et Marc Bibeau constitue un élément supplémentaire à d’autres événements qui ont déjà égratigné le vernis de l’homme fort du premier ministre.

Le Parti québécois demande la démission du bras droit de Philippe Couillard et on peut s’attendre à ce que le premier ministre défende bec et ongles son ami d’enfance jusqu’à la dernière minute. Cependant, si d’autres révélations venaient à s’ajouter au présent dossier, quelle serait la suite ? Aussi profonde l'amitié puisse-t-elle être, il est possible que monsieur Couillard doive se résigner à ne voir son compagnon que lors d’un bon souper du samedi soir ou sur l’ile d’Anticosti, à pêcher de la truite ou du saumon.