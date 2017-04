Lemieux frappe plus fort que Beterbiev

Le gym Sherbatov est toujours accueillant. Hier, c’était un ­entraînement de David Lemieux réservé aux journalistes. Il y avait moins d’usagers dans le gym et les membres des médias avaient pu garder leurs ­chaussures.

Lemieux, Marc Ramsay et Camille Estephan ont très bien fait leur travail de promotion. L’objectif était de rappeler après l’élimination du Canadien que la vie continue et que David ­Lemieux se bat à Las Vegas en demi-

finale d’un combat de Canelo Alvarez le 6 mai. Il affronte Marcos Reyes, un boxeur de plus de 6 pieds capable de cogner dur, mais dont Marc Ramsay a finement décortiqué le style.

Autrement dit, si Lemieux s’était préparé contre Curtis Stevens en détestant copieusement le boxeur qui avait commis l’erreur de l’insulter, il s’est trouvé une nouvelle motivation contre Reyes. Il l’a dit hier devant les caméras.

Reyes, c’est celui qui a le malheur de se tenir entre lui et Canelo Alvarez ou Gennady Golovkin. Un obstacle à ­abattre. Le plus rapidement possible puisque Lemieux l’a rappelé hier, il n’est pas payé à l’heure.

Hier, c’était donc jour réservé pour les journalistes. Mais samedi, ayoye, c’était autre chose.

« Un surdoué »

Samedi, fallait se déchausser au Sherbatov. Les gars de la MMA s’entraînaient et il faut que le plancher reste propre.

Dans le fond, David Lemieux suait toute son eau dans une séance de sparring endiablée. Dix rounds. Dix rounds contre le solide Francy Ntetu, le solide Congolais-Québécois-Saguenéen de 175 livres, fort d’une fiche de 16-1, et contre Andrew «Hurricane» Hernandez, 17 victoires, dont une contre Jeff Page, qui avait subi sa première défaite contre Artur Beterbiev. Un grand gaillard comme Ntetu qui a été choisi pour permettre à Lemieux de s’adapter aux coups d’un grand six pieds.

Ntetu a commencé par trois rounds. Il était à bout de souffle quand Ramsay a envoyé Hernandez le remplacer dans le ring.

«Regarde David, il est frais comme une rose. C’est ça un surdoué», s’est contenté de murmurer Ramsay pendant que Ntetu récupérait avant de remonter dans le ring pour une couple de rounds.

Payer le prix

Il a eu le malheur d’atteindre Lemieux avec une droite qui a passé par-dessus le crochet de gauche du patron. On a littéralement senti Lemieux augmenter de quelques coches la cadence. Il a martelé les flancs de Ntetu de coups et a matraqué la garde et le casque de son partenaire. Le bruit était sourd et quand Ramsay a signalé la fin des rounds, Ntetu avait son gros truck.

Faut dire que Francy Ntetu est habitué à la grosse ouvrage. Il est le seul boxeur au Québec qui est capable de s’entraîner avec David Lemieux et ­Artur Beterbiev. Il se tape parfois les deux dans la même journée.

– Alors?

«David m’a fait mal. Il cogne encore plus dur qu’Artur Beterbiev. Je n’ai jamais rencontré personne qui frappe aussi lourd et aussi dur que David. Mais Artur est plus précis. C’est très déstabilisant. David va t’atteindre deux fois quand il lance cinq coups, alors qu’Artur va te toucher quatre fois sur cinq. Ce qui complique encore la vie pour un boxeur qui affronte ­Artur, c’est qu’il est très stratégique dans le ring. Il te piège constamment et te frappe quand tu ne vois pas venir le coup. Les deux sont épeurants», de dire Ntetu.

Contre Saunders

Ntetu a livré son dernier combat au Barclays Center en juin dernier. Il a perdu par arrêt de l’arbitre, mais personne dans l’édifice n’était capable d’expliquer pourquoi l’arbitre avait stoppé le combat. Depuis, Ntetu attend sa chance. Il a 34 ans, mais il est convaincu qu’il pourrait permettre à un promoteur de faire de bonnes ­affaires avec lui.

Mais des fois, un boxeur n’est pas au bon endroit au bon moment...

Camille Estephan est un promoteur audacieux. C’est son style. Il n’a pas profité du titre mondial de David Lemieux pour le faire boxer sur le pilote automatique en empilant les millions. Avec raison ou non, il l’a envoyé se battre au Madison Square Garden de New York contre Gennady Golovkin. Ce soir-là, Donald Trump a serré la main à Lady Ju. Mais Golovkin a gagné. Et Trump aussi.

Estephan sait qu’il peut compter sur un des trois meilleurs boxeurs au monde chez les moyens. Mais comme Golovkin et Canelo Alvarez vont fort probablement s’affronter à l’automne, Estephan va sans doute tenter de se tourner vers la seule ceinture disponible. Celle de la WBO que détient ­l’Anglais Billie Jo Saunders.

C’est un bon gaucher qui n’a jamais subi la défaite, mais qui ne s’est jamais battu en dehors de la Grande-Bretagne.

Autrement dit, ça ne sera pas facile de le forcer à affronter David Lemieux.

«Mais on va faire ce qu’il faut. David est en ligne pour devenir l’aspirant obligatoire. C’est une alternative ­intéressante», a noté Estephan hier.

En attendant, on s’en va à Vegas...

Dans le Calepin | David Lemieux a été bouleversé en apprenant la terrible maladie dont souffre l’arbitre Marlon B. Wright. Il faut dire que l’article de Mathieu Boulay, à la fois sobre et émouvant, en a touché plus d’un.