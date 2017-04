Les Browns sélectionnent Myles Garrett avec le premier choix du repêchage

Les Browns de Cleveland ont repêché le joueur de ligne défensive Myles Garrett avec le premier choix du repêchage 2017 de la NFL, jeudi soir.

La saison dernière, la vedette des Aggies de l’Université Texas A&M a réussi 33 plaqués en 10 rencontres. Il a également réalisé 8,5 sacs du quart et fait perdre le ballon à un adversaire à deux reprises.

En 2015, il avait réussi 59 plaqués, une interception et fait perdre le ballon cinq fois à un adversaire.

De leur côté, les Bears ont cédé aux 49ers le troisième choix au total, le 67e , le 111e et un de troisième ronde en 2018 pour grimper d’un rang. Avec leur sélection, les Bears ont choisi le quart-arrière Mitchell Trubisky de l’Université de la Caroline du Nord. Après avoir passé les saisons 2014 et 2015 majoritairement sur le banc, il a débuté 13 matchs l’an passé. Il a complété 304 de ses 447 passes pour des gains de 3748 verges et 30 touchés.

Les 49ers ont pour leur part utilisé le troisième choix au total pour ajouter le joueur de ligne défensive Solomon Thomas de l’Université Stanford. En 2016, il a réalisé 61 plaqués et réussi 8,5 sacs du quart.