Les «meilleurs 100 premiers jours de l’Histoire»

Samedi sera le centième jour du président Donald Trump. Fidèle à ses habitudes, il a déjà déclaré avoir plus accompli dans cette période symbolique que tout autre président. C’est un peu fort.

Bien sûr, l’Histoire le jugera sur l’ensemble de l’œuvre, mais les symboles sont importants et Trump lui-même n’hésite pas à marquer l’occasion par l’hyperbole, qui est sa marque de commerce.

Franklin D. Roosevelt est à l’origine du symbole des 100 premiers jours. En 1933, en pleine Grande Dépression, le président devait agir rapidement et c’est ce qu’il a fait.

En surface, la Maison-Blanche semble bourdonner d’activité. Trump est omniprésent, les proclamations et mémorandums pleuvent et il a signé plus de décrets – 26 à ce jour – que tous ses prédécesseurs après Roosevelt.