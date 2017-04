Les meilleurs amis

Jean Charest et Marc Bibeau sont de très grands amis.

BFF, comme dirait ma fille: Best Friends Forever.

Ils se fréquentent régulièrement et auraient même voyagé plus d’une vingtaine de fois à l’étranger, si l’on en croit les documents dévoilés par notre Bureau d’enquête.

Et vous me direz que jamais ô grand jamais Marc Bibeau n’a parlé des activités de financement qu’il organisait pour le PLQ à son best buddy?