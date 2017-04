Les Penguins remportent le premier match à Washington

Les Penguins de Pittsburg ont vaincu les Capitals par la marque de 3-2, jeudi, au Verizon Center de Washington, pour prendre les devants 1-0 dans la série demi-finale de l’Association de l’Est.

Un beau jeu de passes de Scott Wilson et Justin Schultz a permis à Nick Bonino de s’échapper seul devant Braden Holtby et d’inscrire le but de la victoire pour les Penguins en troisième période.

Après une première période sans histoire, Sidney Crosby a donné une avance de 2-0 aux Penguins en inscrivant ses troisième et quatrième buts des séries en 52 secondes.

Le capitaine des Penguins a d’abord marqué lors d’une descente à deux contre un en territoire adverse, en complétant le jeu de Jake Guentzel.

Crosby a ensuite profité d’un retour de lancer accordé par Holtby pour inscrire son deuxième du match.

C’est nul autre qu’Alexander Ovechkin qui a répliqué pour les Capitals, grâce à un tir précis qui a surpris Marc-André Fleury.

Evgeny Kuznetsov a créé l’égalité dans la neuvième minute de jeu de la troisième période. Bien posté dans l’enclave, à la droite de Fleury, il a redirigé une passe parfaite de Matt Niskanen dans le filet.

Holtby a repoussé 18 tirs au cours de la rencontre tandis que Fleury a réalisé 33 arrêts.

Le deuxième affrontement entre les Penguins et les Capitals aura lieu samedi, à Washington.