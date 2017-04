Les Sénateurs viennent à bout de Lundqvist

Malgré le brio du gardien Henrik Lundqvist, les Sénateurs ont réussi à l’emporter 2-1 face aux Rangers de New York, jeudi, à Ottawa, où les deux formations s’affrontaient dans le premier match de leur série demi-finale de l’Association de l’Est.

C’est Erik Karlsson qui a inscrit le but de la victoire pour la troupe de Guy Boucher avec moins de quatre minutes à faire au temps réglementaire. Le tir du capitaine des Sénateurs, décoché d’un angle impossible, a dévié sur le dos de Lundqvist pour ensuite se retrouver dans le fond du filet.

Comme ce fut le cas tout au long de la série précédente contre le Canadien de Montréal, Lundqvist a frôlé la perfection devant le filet des Rangers.

Le vétéran gardien a réalisé de gros arrêts dès les premières minutes du match, notamment face à Mark Stone à qui il a littéralement volé un but. Plus tard dans la rencontre, lors d’échappées, Viktor Stalberg et Ryan Dzingel ont aussi été frustrés par Lundqvist qui a réalisé des arrêts époustouflants à leurs dépens.

Si les Sénateurs ont obtenu les meilleures chances de marquer en début d’affrontement, ce sont plutôt les Rangers qui ont été les premiers à s’inscrire au pointage.

Un puissant tir de la pointe du capitaine Ryan McDonagh, en avantage numérique, a déjoué Craig Anderson du côté de la mitaine.

Les Sens ont finalement réussi à enfiler l’aiguille en fin de deuxième période, alors qu’ils profitaient d’un avantage numérique. Dzingel a sauté sur un retour de lancer de Kyle Turris pour loger la rondelle derrière Lundqvist.

Ce dernier a repoussé 41 rondelles tandis qu’Anderson a arrêté 34 tirs.

Le prochain match entre les deux formations aura lieu samedi à Ottawa.