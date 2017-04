L’UFC 216 aura lieu à Edmonton

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) tiendra son gala UFC 216 au Rogers Place d’Edmonton le 9 septembre.

La ville albertaine accueillera ainsi l’élite des arts martiaux mixtes pour la première fois. Pour l’occasion, la fédération du président Dana White organisera un deuxième gala en sol canadien cette année, après celui présenté à Halifax en février.

«Edmonton est une excellente ville de sports et ce que nous pouvons accomplir, avec l’énergie et l’enthousiasme que nous sommes en mesure d'amener au Rogers Place, est réellement remarquable, a commenté le président et chef de la direction d’Oiler Entertainment Group, Bob Nicholson, sur le site web UFC.com. Je ne pense pas qu’il y ait meilleure façon de célébrer notre premier anniversaire ici.»

Depuis 2008, l’UFC a tenu 23 événements au Canada.