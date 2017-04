Pas besoin de gagner au Lotto Max pour goûter au luxe montréalais. Si, si, je vous le jure! Cette semaine, je vous parle de luxe abordable, car il y a quelques événements exclusifs qui ont lieu dès ce soir, sans coûter la peau des fesses. Le fric, c’est chic, mais le plaisir c’est presque gratuit!

Une brasserie en plein cœur de Westmount

Photo courtoisie

Lorsque j’entends le mot «Westmount», il y a souvent le mot bourgeoisie qui me vient en tête. Vous savez, ce quartier huppé de Montréal sur la montagne... Il ne faut pas se laisser impressionner, mais plutôt découvrir le luxe abordable! Je vous invite donc à une brasserie aux accents français en plein cœur de Westmount: le Gladstone. Ce pub de quartier est une affaire de famille. Le propriétaire Yvon Creton et ses deux fils Maxime et Raphaël nous accueillent chez eux et ça se ressent. Tout est convivial; le service est amical et impeccable, la nourriture est délicieuse, les prix abordables et l’ambiance chaleureuse. Parlons bouffe. Les fruits et légumes sont choisis par Yvon lui-même au marché central et il y a l’arrivage quotidien des poissons et des fruits de mer. Tout est une question de fraîcheur. Le menu change donc au fil des saisons. Je vous recommande fortement l’entrée de pétoncles et d’endives braisées au sirop d’érable. Pour une faim de loup, il faut se laisser tenter par le Bœuf Sterling pour deux, vieilli sur place entre 30 et 60 jours. C’est probablement l’un des meilleurs steaks que j’ai mangé de toute ma vie!

4114, Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Fringues de vedettes en vente à RELUXE

Photo courtoisie

Si vous aimez la mode et les vêtements griffés, rendez-vous ce soir, à l’événement RELUXE de la Fondation Le Chaînon, à Loews Hotel Vogue. Vous aurez l’occasion de faire du shopping luxueux de fringues de seconde main, en parfaite condition. Plusieurs fashionistas et vedettes de la colonie artistique ont donné leurs plus beaux articles au profit de l’organisme Le Chaînon, qui soutient des femmes en difficulté, depuis 85 ans. Attention! Cette année, on nous promet des marques haut de gamme à des prix exceptionnels. Croyez-moi, vous risquez de mettre la main sur des pièces signées Chanel, Dolce & Gabbana, Louboutin, et pourquoi pas Michael Kors? Cerise sur le sundae: des stylistes connus comme Lolitta Dandoy et Andrew McNally seront sur place pour vous aider à créer des looks tout à fait tendance.

Billets en vente sur La Vitrine au coût de 20 $, 1425, rue de la Montagne, Montréal

Cocktail et shopping à Holt Renfrew

Photo courtoisie

Mercredi prochain aura lieu l’événement Let’s Bond, pour une deuxième édition, à la chic boutique Holt Renfrew. Cette soirée caritative créée pour la sensibilisation des maladies mentales réunit plus de 700 jeunes professionnels où le réseautage, le shopping estival et des prestations artistiques sont au programme. On pourra aussi profiter des stations de beauté ou des services de barbier et de cirage de chaussures, tout en sirotant un cocktail, sous les rythmes de DJ Thomas H. D’ailleurs, tous les profits iront à la Fondation Douglas et à la Fondation Jeunes en Tête.

Billet au coût de 70$, 1300, rue Sherbrooke Ouest, Montréal