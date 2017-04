Après trois abandons consécutifs en F1, Lance Stroll souhaite rallier l’arrivée pour la première fois de sa jeune carrière à l’occasion du Grand Prix de Russie qui sera disputé dimanche.

Le Québécois, il est vrai, n’a pas connu un début de saison très prometteur à bord de sa Williams après avoir été victime d’accrochages qui ont ruiné son parcours lors des deux dernières épreuves.

Mais Stroll n’a pas l’intention de se laisser abattre par ses premiers tours de roues mitigés.

«Je ne veux pas revenir sur ce qui s’est passé avant mon arrivée ici en Russie, a indiqué le pilote de 18 ans, en conférence de presse jeudi. Nous avons juste besoin d’un week-end normal.

«J’aimerais que ça commence à Sotchi. Les premiers essais libres seront importants. Je suis convaincu que les résultats viendront assez vite. Je n’ai aucune inquiétude.»

Imposer le respect

Ces deux récents accrochages lui collent à la peau, comme son contact avec le mur en Australie pendant la séance de qualifications.

Mais plutôt que de lui reprocher ses mésaventures dont il a été blanchi, il faut plutôt prendre la situation comme un message clair de sa part.

Tous les pilotes du plateau savent très bien que son statut de recrue le rend vulnérable. Or, Stroll a clairement signifié à tous ceux qui veulent le défier en course depuis son arrivée en F1 qu’ils devront se battre pour y parvenir.

Y penser à deux fois

En d’autres termes, Sergio Perez et Carlos Sainz Jr, avec qui il s’est accroché en Chine et à Bahreïn respectivement, vont y penser deux fois avant de tenter de le doubler la prochaine fois.

La course est ainsi faite. Stroll a démontré, lui aussi, qu’il n’avait pas l’intention de s’en laisser imposer, comme l’ont fait les plus grands champions quand ils ont accédé à la discipline-reine du sport automobile.

Max Verstappen, à qui on le compare continuellement, a également connu des ratés à ses débuts. On lui a aussi tapé sur les doigts pour certaines manœuvres audacieuses avant qu’il ne devienne le pilote qu’il est aujourd’hui.

Des chroniqueurs sportifs, qui soudainement s’intéressent à la F1, s’amusent à comparer les performances de Stroll à celles de Felipe Massa.

Il est vrai que le plus grand rival d’un pilote, c’est son coéquipier puisque tous deux ont une voiture très semblable, pour ne pas dire identique, entre les mains.

Mais c’est une erreur, à un stade prématuré de sa carrière, de lier les résultats à ceux de son partenaire, compte tenu de l’expérience du Brésilien, vice-champion du monde en 2008.

Massa en sera dimanche à son 254e Grand Prix, Stroll, lui, qu’à son quatrième.

Laissons le temps à Stroll d’aller chauffer son coéquipier. On ne commencera à évaluer ses résultats qu’après sa première saison.

Massa à sa défense

D’ailleurs, Massa est venu à la défense du pilote montréalais jeudi dans le paddock de Sotchi.

«Je vous concède qu’il n’a pas connu une bonne entrée en scène, a déclaré le vétéran pilote qui a célébré ses 36 ans mardi, mais il faut être patient dans son cas. «Il a été victime d’une défaillance de ses freins à Melbourne, et ce qui est arrivé en Chine et à Bahreïn n’était pas de sa faute, ajoute Massa. Perez était derrière lui quand ils se sont touchés. Il ne l’a pas vu. À Bahreïn, la semaine suivante, il avait la priorité et les commissaires lui ont donné raison en pénalisant Sainz.»

La tâche s’annonce pourtant difficile en fin de semaine pour le Québécois, lui qui n’a jamais couru sur le tracé exigeant de Sotchi, aménagé au cœur du site des Jeux olympiques d’hiver de 2014.

«C’est très difficile pour moi de vous décrire ce circuit, a indiqué le jeune pilote québécois. Pour la bonne raison qu’il m’est non seulement inconnu, mais aussi, contrairement aux autres endroits que j’ai visités en 2017, je ne l’ai même pas apprivoisé à l’aide du simulateur de l’équipe.»

Des Williams à l’aise

Même si les voitures ont subi de profondes transformations en 2017, il faut mentionner que les Williams ont été particulièrement à l’aise l’an dernier en Russie alors que ses deux pilotes, Valtteri Bottas et Felipe Massa, se sont classés quatrième et cinquième respectivement.

Le Finlandais avait d’ailleurs obtenu le deuxième chrono le plus rapide en qualifications, derrière le détenteur de la position de tête et gagnant de la course, Nico Rosberg, celui qu’il remplace chez Mercedes.

Voilà qui peut rassurer Stroll. Une première récolte de points paraît donc à sa portée.