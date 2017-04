Le fonds Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) dont l’actif net est de 1789 M$ souffle ses 15 bougies et espère plus que jamais maintenir les entreprises au Québec.

En 2016, ce capital patient a investi 160 M$ et effectué 24 transferts d’entreprise. «Pour nous, il n’y a pas que le rendement qui compte. Nous voulons garder les sièges sociaux au Québec», affirme Luc Ménard, chef de l’exploitation Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif.

Le fonds CRCD, détenu par 104 000 actionnaires, appuie les PME en leur apportant un soutien financier qui leur permet de se capitaliser quand elles en ont besoin. Le rendement du fonds CRCD a été de 5,3 % en 2016, enregistrant un bénéfice net de 86 M$. L’action atteint aujourd’hui 13,26 $.

Un fonds pour petits et grands

Les investissements du fonds varient de quelques centaines de milliers de dollars à 50 M$. La moitié des transactions du fonds sont toutefois de moins de 2 M$.

«Au lieu d’attendre l’appel du gros joueur qui va vouloir t’acheter, il faut être proactif et passer à l’action en faisant des acquisitions, si possible», estime Luc Ménard, heureux de voir que la dynamique entrepreneuriale a évolué ces dernières années.

Changement de culture

Pour arriver à ce résultat, M. Ménard admet qu’il a dû y avoir un profond changement de mentalité. «Il y a dix ans, les entrepreneurs étaient très réticents à se doter d’un conseil d’administration. Aujourd’hui, ils en réalisent les avantages.»

Jean-Pierre Gingras, cofondateur de Norbec, une entreprise de fabrication de panneaux isolés modulaires pour les supermarchés et les restaurants, a tout de suite aimé l’approche du fonds. «Nous ne voulions pas d’investisseurs agressifs, requins... Nous cherchions plutôt des gens ouverts, accessibles et qui allaient nous accompagner dans le respect.»

M. Gingras estime que contrairement à certains «qui virent la boîte à l’envers», les administrateurs du fonds CRCD mis à sa disposition ont été très respectueux à son égard.