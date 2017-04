Ambroise Oyongo aime avoir le ballon

Ambroise Oyongo s’est pointé à l’entraînement avec une nouvelle coupe de cheveux, jeudi. Sur le côté droit de la tête, il arborait un éclair rouge.

C’est assez à propos puisqu’il a connu un match du tonnerre samedi dernier, à Philadelphie, se faisant complice du premier but de la rencontre d’Anthony Jackson-Hamel sur un centre d’une précision chirurgicale.

On sent que le Camerounais a apprécié cette performance au cours de laquelle l’équipe a effacé un retard de trois buts pour faire match nul 3 à 3.

«Prendre des points à l’arraché, ç’a bon goût. C’est un bon moment pour avoir plus de confiance et prendre les trois points à la maison.»

Avoir le ballon

Oyongo a expliqué qu’il connaît de meilleures performances quand il touche plus au ballon.

«J’aime avoir assez souvent le ballon. Quand je ne l’ai pas beaucoup, ça me sort du match. Je suis alors capable de créer des occasions et d’apporter beaucoup à l’équipe.»

Et justement, le flanc gauche de l’Impact va bien avec Oyongo et Ignacio Piatti, qui se complètent de mieux en mieux.

«Nacho aime le ballon et moi aussi, on se comprend. C’est notre troisième saison ensemble et je sais qu’il aime avoir le ballon au pied.

«J’aime aussi avoir la balle au pied sur la ligne, donc on essaie de pouvoir combiner comme ça. Si on a autant le ballon dans les prochains matchs, on fera encore mieux qu’à Philly.»

Plus facile

Oyongo a par ailleurs reconnu que c’est plus facile pour les arrières quand l’équipe utilise un schéma tactique avec deux milieux défensifs.

«C’est plus facile pour les arrières avec deux milieux défensifs parce qu’on a plus de couverture pour sortir.

«Ça nous permet de mieux nous exprimer, d’avoir des occasions et de pouvoir servir les joueurs à l’attaque.»