Plus de bourses au cégep

L'explosion du nombre d'étudiants handicapés a fait en sorte que le gouvernement doit verser plus de prêts et bourses aux cégépiens, même si le nombre d'étudiants diminue.

Le montant d’aide financière versé à des cégépiens a en effet augmenté de 25 % au cours des cinq dernières années, indiquent des chiffres rendus publics par le ministère de l’Éducation cette semaine. En 2015-2016, on comptait presque 6000 bénéficiaires de plus qu’en 2011 (voir encadré).

«Plus d'étudiants sont admissibles à une aide financière et les étudiants admissibles ont eu droit à plus d'aide», explique Simon Fortin du ministère.

Cette hausse s’expliquerait notamment par le fait que les cégeps attirent de plus en plus d’étudiants qui ont des enfants à leur charge, ainsi que de personnes handicapées, observent les acteurs du milieu.

Isabelle Pellerin, 32 ans, fait partie de cette population atypique qui a droit aux prêts et bourses. Mère d’un garçon de trois ans, elle a choisi le Cégep du Vieux-Montréal parce qu’elle savait qu’elle ne serait pas la seule étudiante plus âgée. «Dans un de mes cours, on est même six étudiants parents», note-t-elle.