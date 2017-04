Reconnaissance des acquis : quelques ressources utiles

Anne-Hélène Dupont - 37e AVENUE

Pour tout savoir sur les démarches de reconnaissance des acquis et des compétences et sur la reconnaissance des études effectuées à l’étranger, consultez ces sites web qui regorgent d’informations précieuses.

Portail Reconnaissance des acquis

La porte d’entrée par excellence pour entamer une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). www.reconnaissancedesacquis.ca/regions

Qualification Montréal

Le portail régional de la RAC à Montréal. http://www.qualificationmontreal.com

Les programmes offerts en RAC

Cette page présente tous les programmes de niveaux secondaire et universitaire offerts en RAC à Montréal. La liste est longue ! http://www.qualificationmontreal.com/programmes.php

Demande d'Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec

Pour obtenir un avis d’équivalence entre vos diplômes obtenus à l’étranger et le système d’éducation québécois, c’est par ici. http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/evaluation-etude/

Office des professions du Québec

De tous les domaines professionnels, ceux qui sont régis par des ordres professionnels sont généralement les plus longs et les plus difficiles à intégrer. Voici le site à consulter pour connaître la liste des 54 professions réglementées par les 46 ordres professionnels québécois. https://www.opq.gouv.qc.ca/accueil/

Emploi-Québec pour personnes immigrantes

Parce que les diplômes, ce n’est pas tout, voici d’autres ressources d’Emploi-Québec destinées aux personnes immigrantes, dont des programmes d’aide à l’intégration, de mentorat, de francisation et de formation de la main-d’œuvre. http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/index.php?id=55

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec

Vous estimez avoir été victime de discrimination ? Pour connaître vos droits, vos recours et pour porter plainte, visitez le site de la CDPDJQ. http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/vos-droits-au-quebec/Pages/default.aspx