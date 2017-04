Repêchage NFL 2017: Jour J pour Antony Auclair

Si la première ronde du repêchage de la NFL s’est déroulée jeudi à Philadelphie, l’ailier rapproché du Rouge et Or de l’Université Laval patientera jusqu’à samedi avant d’avoir une chance d’être réclamé à l’occasion des rondes 4 à 7.

«Je suis excité, mais positivement, a souligné Auclair. J’ai hâte au repêchage. Ce fut un gros processus. Sauf quelques journées à Noël cette année, je n’ai pas arrêté depuis l’hiver 2016. L’entraînement, le Défi Est-Ouest à McGill, notre saison, la Coupe Vanier, la préparation physique au Tennessee, ma participation au Shrine East West à St.Petersburg en janvier, mon “Pro Day” au PEPS et mes visites auprès de dix équipes avant le repêchage. Je n’ai pas le temps de réfléchir à tout ça, de prendre conscience de ce qui se passait et de m’asseoir pour savourer le moment parce que tout s’est déroulé tellement vite. J’ai persévéré à fond. Plus les étapes passaient, plus l’intérêt à mon endroit augmentait.»

Une loterie

Si le repêchage de la NFL demeure une loterie, les signaux sur les chances de sélection d’Auclair sont encourageants. Un total de 25 équipes l’ont rencontré en Floride, 17 formations du circuit Goodell étaient présentes à Québec le 13 mars pour son «Pro Day» et il a été reçu en visite privée par dix clubs.

Malgré tout, Auclair ne tient rien pour acquis. «Je ne peux pas garantir que je vais être repêché ou que je vais signer comme agent libre, mais je peux garantir que je vais avoir ma chance de participer à un camp d’une équipe de la NFL. Il y a une nuance importante dans tout ce processus que les gens comprennent peu. L’objectif n’est pas d’être repêché, mais d’obtenir une opportunité de démontrer ce que je peux faire à un camp de la NFL.»

Si tout se passe comme souhaité, Auclair n’aura pas le temps de célébrer puisqu’il quittera dès le début de la semaine ou au début de l’autre pour participer au mini camp de l’équipe qui aura retenu ses services.

Édition relevée

La classe 2017 d’ailiers rapprochés est très relevée selon les spécialistes. Ça ne dérange pas le Beauceron de 6 pi et 6 po et 254 livres. «Je suis vraiment content que ça soit la meilleure cuvée depuis longtemps, parce que ça signifiera que je suis bon moi aussi et que je mérite d’être là si je suis repêché ou que je signe comme agent libre. Je veux rivaliser avec les meilleurs comme je l’ai fait quand j’ai opté pour le Rouge et Or.»

Sasha Ghavami est sûr que son poulain obtiendra l’occasion de se faire valoir. «Mes discussions laissent croire qu’Antony va signer après le repêchage s’il n’est pas sélectionné, a mentionné l’agent montréalais. Je suis très confiant qu’il participe à un camp, peu importe la façon utilisée. Le repêchage est seulement une étape. Ce n’est pas la fin, mais le début de quelque chose.»

Rétablissement complet

S’il a aggravé une blessure à un ischio-jambier subie à Knoxville à l’entraînement lors de son «Pro Day», Antony Auclair assure qu’il est maintenant complètement rétabli.

«Je serai prêt à faire feu lors du mini camp, a imagé Auclair. Ce fut un long processus de réhabilitation, mais je suis maintenant rétabli à 100 pour cent. J’ai repris la course et il n’y a pas de séquelles.»

Il s’est soumis à des tests médicaux lors de chacune de ses dix visites en plus des entretiens avec la direction et l’entraîneur-chef des équipes. «Il y a quatre ou cinq équipes où ce fut vraiment le fun, a-t-il raconté. J’avais l’impression qu’ils me connaissaient et m’appréciaient. À d’autres endroits, les équipes étaient plus pressées. D’un endroit à l’autre, les mêmes questions revenaient. Ils voulaient apprendre à me connaître.»

Aucun joueur de l’histoire du Rouge et Or de l’Université Laval n’a été repêché dans la NFL. Seulement trois Québécois issus du RSEQ l’ont été. Les heureux élus sont le demi défensif Mark Montreuil, des Stingers de Concordia, en 1995, ainsi que le plaqueur et spécialiste des longues remises Randy Chevrier et le garde Laurent Duvernay-Tardif, des Redmen de McGill, en 2001 et 2014, respectivement.

«Je n’ai jamais pensé que je pourrais être le premier joueur du Rouge et Or repêché, a-t-il mentionné. Il y a eu plusieurs bons joueurs à Laval dans le passé ainsi que dans le RSEQ. Si je suis repêché, je ne vais pas considérer que je suis le meilleur joueur de l’histoire du Rouge et Or. Ça signifiera seulement que j’aurai ma chance, contrairement à d’autres.»

Équipes intéressées

Quelles sont les équipes les plus susceptibles de mettre la main sur Auclair? «Plusieurs équipes ont démontré beaucoup d’intérêt, a indiqué l’agent Sasha Ghavami sans vouloir les identifier. D’autres clubs préfèrent garder leur jeu caché. J’espère que le téléphone va sonner pour nous annoncer qu’Antony sera repêché, mais c’est trop difficile à prévoir. Antony a tout fait ce qu’il devait pour obtenir sa chance.»

Auclair suivra le déroulement du repêchage à la résidence familiale de Notre-Dame-des-Pins en compagnie de ses proches. «Mon entourage est plus nerveux que moi.»