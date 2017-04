Sam Hamad : la démission d’un fidèle soldat

Ça y est. C’est fait. Après 14 ans à l’Assemblée nationale, l’ex-ministre Sam Hamad quitte son siège de député pour retourner au secteur privé dont il était venu avant de faire le saut en politique active sous Jean Charest en 2003.

Premier constat : un autre fidèle soldat libéral tombe au combat pour cause, dans les faits, d’allégations d’éthique douteuse. Des allégations qui, l'an dernier, lui ont coûté son poste de ministre. Un poste qu'il espérait retrouver mais qui, de toute évidence, ne reviendrait jamais.

Deuxième constat : confronté à l’incontournable diagnostic – soit qu’il est brûlé politiquement depuis les soupçons sérieux de trafic d’influence le frappant du temps de l’ère Charest -, Sam Hamad part avec ses pénates avant l’humiliation d’un énième remaniement ministériel dont il aurait été exclu une fois de plus.

Troisième constat : le fidèle soldat choisit néanmoins de démissionner en pleine tempête. Soit au moment même où le premier ministre Philippe Couillard est aux prises avec une énième crise politique. Cette fois-ci, dans l’«affaire» dite Charest-Bibeau.

Pour marquer la démission de Sam Hamad, permettez-moi de reprendre ici une chronique du 8 avril 2016. Laquelle expliquait en fait déjà pourquoi son éventuelle démission serait inévitable.

***

Les amitiés toxiques

Depuis le reportage d’Enquête sur l’«affaire» Hamad, les déclarations de Philippe Couillard sont aussi mouvantes que les sables du même nom.

Sa première erreur: présumer, dès le début, de la fausseté des allégations de trafic d’influence visant Sam Hamad.

Sa deuxième: prendre une semaine avant de lui retirer ses privilèges de ministre, le temps de procéder aux enquêtes nécessaires.

Sa troisième: au retour de Sam Hamad de son condo floridien, saluer encore son «courage». Jouant la carte de la victime, il rappelait même son passé d’immigrant et le cancer combattu par M. Hamad. Franchement gênant.

La «ligne de défense» du PLQ reste en fait la même depuis les débuts de la commission Charbonneau.

Pour se disculper, il retourne les allégations de financement illégal contre le PQ et la CAQ. Son but: laisser entendre que les partis étaient tous pourris, et le PLQ pas plus que les autres.

Aucune admission de la redoutable «machine à ramasser l’argent» qu’était devenu le Parti libéral du Québec sous Jean Charest.

Bref, trois semaines après l’arrestation des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté pour complot, corruption et fraude envers le gouvernement, le premier ministre s’enfonce dans le déni.

Or, selon Enquête, cinq des ministres libéraux «à 100 000 $» de M. Charest dépassaient même largement la cible. Banni à vie en 2005 par le Parti libéral du Canada pour son rôle dans le scandale des commandites, on apprend aussi que M. Côté est resté collecteur officiel de fonds pour le PLQ jusqu’en 2009.

Le constat est brutal, mais inévitable. Si Marc-Yvan Côté est demeuré hautement fréquentable au PLQ sous Jean Charest, c’est qu’on y trouvait ses «méthodes» tout à fait normales. Impossible d’expliquer autrement son rôle actif au PLQ même après son expulsion du PLC.

Que Sam Hamad ait continué de traiter avec son bon ami Marc-Yvan jusqu’en 2012 en témoigne aussi avec éloquence.

Ex-ministre, M. Côté provenait aussi de la puissante firme de génie-conseil Roche.

C’est d’ailleurs en y travaillant ensemble que messieurs Côté et Hamad ont noué leur amitié.

Selon des affidavits présentés par l’UPAC en février 2014, mais frappés d’une ordonnance de non-publication jusqu’au quatrième jour suivant l’élection du 7 avril 2014, Marc-Yvan Côté et Roche auraient été au centre d’une série de stratagèmes de financement politique illégal et de fausse facturation. Le tout, de 2005 à 2012, en échange de contrats publics, d’informations privilégiées et d’un accès rapide aux cabinets ministériels.

Ces documents avaient été présentés à un juge justement pour obtenir un mandat de perquisition chez M. Côté. Ces mêmes stratagèmes, dépendant des régions, auraient permis à Roche de rafler de 50 à 90 % de ses contrats grâce à son «influence» politique.

Pas mal, non?

En perdant son titre de ministre, Sam Hamad paie le prix pour sa proximité passée avec Marc-Yvan Côté. Nathalie Normandeau, arrêtée par l’UPAC, risque d’en pâtir bien plus durement encore.

Combien d’autres dominos verrons-nous tomber sous le coup des amitiés toxiques de M. Côté?

***