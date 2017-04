Un horaire dur sur la routine

En plus des nombreux matchs à l’étranger, l’Impact a eu à négocier avec des rencontres qui ont presque toutes débuté à des heures différentes.

Ça semble anodin, mais dans un monde où tout est contrôlé, c’est un détail de taille pour des athlètes qui aiment la stabilité et la routine.

«La routine est importante et tu veux avoir quelque chose d’établi parce que c’est très important. Ça va de l’heure à laquelle ils se lèvent le matin à ce qu’ils vont manger», a reconnu Mauro Biello.

Afin de créer une certaine routine, l’équipe a modifié l’heure de ses entraînements, jeudi et vendredi, pour les placer à la même heure que débutera la rencontre face aux Whitecaps, samedi. Habituellement, le Bleu-blanc-noir saute sur le terrain à 10 h 30, mais en ces deux occasions, on a opté pour 15 h.

Si Mauro Biello a pris cette décision, c’est qu’il ne l’a pas fait la semaine dernière et il a vu une différence.

«Ce n’est pas idéal. Pour le match contre Atlanta, on s’est entraîné à des heures proches de celle du match. La semaine passée, on ne l’a pas fait et je n’étais pas content de la façon dont on a commencé le match.»