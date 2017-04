Un simple groupe de travail pour régler Phénix

OTTAWA | Plus d’un an après le chaos total engendré par le système Phénix, un groupe de travail est annoncé par le premier ministre.

«Il est inacceptable que des gens travaillent sans être rémunérés», écrit Justin Trudeau dans son annonce d’un groupe de travail chargé de régler les multiples problèmes de paye des employés fédéraux depuis la mise en place du nouveau système.

Lors de son installation, en février 2016, 80 000 fonctionnaires ont vu d’importants montants disparaître de leur chèque de paye. Plusieurs ont dû passer le dernier Noël presque sans salaire dans le cafouillage.

Pour régler la situation, le premier ministre a chargé Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour diriger le groupe de travail.

Il sera assisté d’importants ministres du cabinet Trudeau, dont le président du Secrétariat du Conseil du Trésor, Scott Brison, du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jim Carr, de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique Catherine McKenna et du ministre des Finances, Bill Morneau.

Le gouvernement prévoyait économiser 70 M$ de dollars par an en payant ses employés avec Phénix. Finalement, l’aventure lui a plutôt coûté 50 M$ l’an dernier.

Radio-Canada a révélé jeudi qu’aucune économie n’est prévue pour au moins deux ans, ce qui revient à un coût de 140 M$ pour les contribuables.