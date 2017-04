Une entente «historique» entre Oka et Kanesatake

OTTAWA | Près de 30 ans et une crise potentielle d’eau propre. C’est ce qu’il aura fallu pour que la Ville d’Oka et la communauté de Kanesatake signent une première collaboration depuis la fameuse crise qui a marqué l’histoire du Québec en 1990.

Le conseil municipal d’Oka a ratifié ce mois-ci la résolution d’apparence anodine «Projet d’alimentation en eau potable de la communauté de Kanesatake».

Or, c’est plutôt une entente de principe «historique» qui a été approuvée par les élus et, du même coup, le Conseil Mohawk de Kanesatake.

Aux prises avec des installations septiques en «très mauvais état» qui représentaient un «risque élevé de contamination pour l’environnement» et qui pourraient affecter «de façon alarmante» une source d’eau potable de la communauté, le Conseil s’est entendu avec la Ville pour brancher une partie de la population à l’usine de filtration d’Oka.

C’est la toute première collaboration entre ces deux communautés qui ont vécu à couteaux tirés depuis la crise d’Oka en 1990.

« Geste de paix »

«C’est un geste de paix et de réconciliation, mais ce n’est pas une municipalisation de notre réserve», assure le grand chef Serge Simon.

«C’est certainement une résolution historique pour nous. Avec cette entente, je crois que ce sera une relation encore plus positive, tout en sachant que Kanesatake et Oka demeurent entièrement autonomes», ajoute le maire d’Oka, Pascal Quevillon.

Les modalités de l’entente ne sont pas finalisées, car les administrations attendent une aide «importante» d’Ottawa.

Pour les deux dirigeants, ce ne fut pas facile d’en arriver à cette entente et de convaincre leurs populations respectives de l’approuver.

«Si tout le monde dans la communauté pouvait prendre cinq minutes pour comprendre l’enjeu, ils verraient que ce n’est pas logique de penser que les non-autochtones d’Oka vont soudainement se lever et partir. Les Mohawks ne vont nulle part non plus, alors on veut trouver une manière de vivre en paix avec nos voisins, qui doivent aussi respecter le fait que c’est notre territoire ancestral», dit le grand chef.

Paix fragile

Or, si le processus de collaboration et de réconciliation est bien lancé, cette paix demeure fragile, nuance le grand chef Simon.

Il pointe du doigt certains projets immobiliers proposés par Oka sur des terres revendiquées par les Mohawks.

«Il y a des enjeux beaucoup plus grands, comme le développement dans le secteur de la petite commune, qui a été historiquement réservé exclusivement aux Mohawks. Ça, c’est le type d’enjeu qui peut mettre le feu aux poudres immédiatement et mettre fin à tous nos efforts de réconciliation», avertit le grand chef.