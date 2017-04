Une histoire de fous

‘ Je vous l’avais dit !’

Voici ce que j’écrivais en mars 2013 sur la Commission Charbonneau dans une chronique intitulée ‘Faudrait pas noyer le poisson.’

‘...Elle aura beau durer 18 ans, si aucun élu n’a à répondre de ses gestes, si aucune personnalité publique n’est trouvée responsable de quoi que ce soit, la Commission Charbonneau sera non seulement perçue comme un gaspillage de temps et de 20 millions de dollars, le niveau de cynisme des Québécois va augmenter à un point tel que la vie démocratique en sera affectée pendant longtemps.' (Mes italiques). La Commission n’est pas un tribunal, elle ne peut accuser ni juger, mais lorsqu’on enclenche un tel processus, on créée des attentes. Les gens veulent que les vrais responsables fassent face à la musique. Et qu’ils soient condamnés à des peines sévères, si trouvés coupables...’

Condamnés à la frustration perpétuelle.

Une Commission ne peut envoyer des gens en prison sur la foi de rumeurs, d’insinuations ou de simples témoignages. Son rôle est de comprendre les stratagèmes, un objectif en grande partie atteint, pas de trouver et de punir les coupables.

C’est à la police de poursuivre les enquêtes pour que des accusations soient déposées par le DPCP, le cas échéant. En priant que le politique ne s’en mêle pas. La question sur laquelle on se butte aujourd’hui. Comme dans les républiques de bananes. Parce que la confiance n'est y pas.

Il est faux de prétendre que personne n’a pris le chemin de la prison à la suite de la Commission Charbonneau mais beaucoup de gros poissons sont toujours en liberté, soit en attente de procès, soit qu’ils n’ont jamais été inquiétés.

L’impression de travail non-complété n’est pas près de s’estomper, parce que des individus-clé, comme Marc Bibeau ou Jean Charest, n’ont pas été appelés à témoigner parce qu’on ‘ne pouvait pas appeler tout le monde’, comme l’avait déclaré un porte-parole de la Commission à l’époque.

Bref, j’aimerais bien posséder un cynisme-o-mètre pour mesurer l’augmentation du niveau de cynisme au Québec depuis la fin de la Commission en novembre 2015.

Comprendre rien à rien

S’il est utopique de croire que notre désir collectif de voir les coupables punis sera comblé à 100%, pourquoi a-t-on l’impression que de nouveaux stratagèmes ont remplacés les anciens, que les travaux ne sont pas mieux faits qu’avant, et surtout que le gouvernement n’a rien compris à rien.

Que penser d’autre quand le ministre des Affaire municipales Pierre Moreau décrète que 660 millions $ en subventions seront versées aux municipalités pour des projets non vérifiés dans le seul but de rencontrer la date butoir pour profiter du Fonds fédéral en eau potable et gestion des eaux usées ? Il faut que les travaux soient terminés le 31 mars 2018.

Demain matin, quoi.

Selon Marc-André Martin, président de l’Association des ingénieurs du gouvernement du Québec, les municipalités et les ingénieurs vont se séparer la manne sur la base du ‘premier projet arrivé, premier servi’. Pas sur la pertinence ou la qualité.

Pas de négociations, pas d’appels d’offre, et les vérifications d’usage, dont l’analyse des devis, seront effectuées après les travaux parce qu’il manque des ingénieurs au ministère.

Le rapport de la Commission parle de ‘perte d’expertise’ à l’interne aux Transports. Il semble donc que ce soit la même chose aux Affaires municipales, l’autre fosse à vipères corruptrices.

‘On ouvre la porte à tous les abus’, a dit M. Martin à Benoît Dutrizac. On peut le croire sans avoir à trop se forcer.