Une question d’adaption

SYRACUSE | Lorsqu’un joueur évolue dans la LNH pendant quelques semaines et qu’il est cédé dans la Ligue américaine par la suite, il a souvent besoin de temps pour retrouver ses repères. C’est exactement ce que vivent les attaquants Gabriel Dumont et Yanni Gourde.

Après la fin de la saison du Lightning de Tampa Bay, les deux Québécois ont été cédés au Crunch de Syracuse afin qu’ils puissent participer aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine (LAH).

On s’attendait à ce qu’ils obtiennent un succès immédiat, mais la réalité fut toute autre. Gourde et Dumont n’ont pas encore récolté de point après les trois premiers matchs contre les IceCaps.

«Je suis capable d’en donner plus, a reconnu Yanni Gourde. J’essaye de retrouver le style qui m’a permis d’être productif dans la LAH.

«Je crois que je dois aller davantage devant le filet tout en finissant mes mises en échec. Avec ces deux aspects, ça peut t’apporter des opportunités qui peuvent se transformer en points.»

Moins d’espace et de temps

Dumont est d’avis que la façon de jouer dans la Ligue américaine est bien différente de celle du circuit Bettman.

«Dans la LAH, c’est moins une question de système et de positionnement sur la patinoire, a expliqué le patineur originaire de Dégelis. J’ai dû m’ajuster quand je suis revenu il y a quelques semaines.»

Gourde a l’impression que sa marge de manoeuvre est très mince.

«C’est spécial. On dirait qu’on a moins d’espace et de temps, a-t-il souligné. Quand tu as la rondelle, tu as quelqu’un dans le visage tout de suite.»

De plus, leur rôle respectif est différent de celui qu’ils avaient avec le Lightning. À Syracuse, leur production est importante dans les succès de leur formation.

Toutefois, leur entraîneur-chef n’est pas inquiet par ce qu’il voit actuellement de ses deux attaquants.

«Ils ont besoin de temps pour se réadapter, a mentionné Benoit Groulx. Ce sont deux joueurs qui veulent faire la différence et je suis convaincu qu’ils vont trouver le bon chemin.»

Pas la tête à Las Vegas

Gourde et Dumont deviendront joueurs autonomes à la fin de la présente campagne. Ils pourraient représenter des options intéressantes pour les Golden Knights de Las Vegas lors du prochain repêchage d’expansion si le Lightning ne les protège pas.

«Ce sont 20 emplois de plus dans la LNH, a affirmé Dumont. C’est une belle opportunité pour des joueurs comme moi qui ont bûché pendant plusieurs années dans la LAH.»

Cette saison, avec le Lightning, il a eu une vraie chance de se faire valoir dans la LNH.

«J’ai réussi à me faire une place et j’avais la confiance de Jon Cooper qui m’avait donné un rôle spécifique.»

Quant à Gourde, il devrait recevoir une offre intéressante du Lightning pendant la saison estivale.

Ses succès obtenus dans le dernier mois du calendrier régulier ne sont pas passés inaperçus auprès des dirigeants de son équipe.

«Pour le moment, je suis vraiment concentré sur mes séries et c’est ce qui est le plus important pour moi, a commenté Gourde. Je compte bien de me servir de la vitrine avec le Crunch pour montrer ce que je suis en mesure de faire.»