Quel film dur et tendre à la fois! Quel film émouvant et plein d’humour! Le genre de film qui fait rire et pleurer, mais qui s’inscrit pour longtemps dans la mémoire. Maudie, c’est l’histoire incroyable de Maud Lewis, une femme handicapée qui a peint tous les coins et recoins de sa cabane de Marshalltown en Nouvelle-Écosse. Comme l’a fait à la même époque Arthur Villeneuve au Saguenay.

Aujourd’hui, la maison tout entière du barbier de Chicoutimi est au musée de La Pulperie. La bicoque qu’habitait Maud avec son mari Everett est au musée de Halifax. Les cartes de Noël que peignait la pauvre femme et qu’elle vendait pour cinq cents, les tableaux qu’elle laissait aller pour cinq ou six dollars valent maintenant des milliers de dollars et sont introuvables.

Même si je m’intéresse à la peinture depuis toujours, je n’avais jamais entendu parler de Maud Lewis jusqu’à ma tournée de Nouvelle-Écosse avec ma femme, il y a 15 ans. Au musée de Halifax, je suis resté bouche bée devant cette cabane décorée de fleurs, de personnages imaginaires, d’animaux familiers et d’oiseaux multicolores. Allez voir la maison de Maud sur internet.

Je suis tout de suite parti à la chasse d’une œuvre de Maud. En vain. Il y a longtemps que les collectionneurs de toute l’Amérique ont fait main basse sur les cartes, les bouts de masonite, de planche ou de carton sur lesquels Maud transposait en couleurs sa vie grise et misérable. J’ai seulement trouvé une reproduction minuscule, mille fois plus petite que le grand écran où j’ai pu, mardi, voir se dérouler toute la vie de cette peintre naïve.

Coproduction canado-irlandaise réalisée par une femme, Aisling Walsh, le film est une une ode irrésistible à la joie de vivre, même s’il raconte l’existence d’une femme diminuée par la polyarthrite rhumatoïde, rejetée par sa famille et son village et, de surcroît, affligée d’un mari qui se comporte comme un gorille.

L’interprétation de l’actrice britannique Sally Hawkins (Blue Jasmine), dyslexique dans la vie, est fulgurante. J’ai rarement vu pareille performance. Bonheur suprême, la prestation d’Ethan Hawke (Boyhood) est à l’unisson. Il est impeccable dans la peau du mari simiesque que Maud finit par apprivoiser.

C’est une autre femme, originaire de Terre-Neuve celle-là, Sherry White (Rookie Blue, Saving Hope), qui signe ce scénario respectueux et sensible et ce dialogue où chaque réplique fait mouche.

Pour les besoins du film, Terre-Neuve tient lieu de Nouvelle-Écosse. Seuls ceux qui connaissent bien Terre-Neuve pourront voir la différence. Les autres ne pourront qu’admirer les images fabuleuses de mer et de ciel, de neige et d’automne de Guy Godfree, un cameraman néo-écossais pure laine qui habite New York.

Si je vous invite à courir voir le film, présenté partout au Québec en version française, c’est qu’il s’agit d’une perle rare. Une perle comme Maudie ne reste jamais longtemps à l’affiche, car les salles préfèrent les blockbusters bêtes et violents de Hollywood.

Maudie est un bel exemple de ce que pourrait devenir notre cinéma s’il s’ouvrait davantage à la coproduction et si on assouplissait certaines des règles de la camisole de force «all Canadian» qu’on le force à endosser.

