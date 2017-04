BELLAVANCE LECLERC

Yolande



À Montréal, le lundi 24 avril 2017, est décédée, à l'âge de 83 ans, Yolande Bellavance, épouse de feu Roger Leclerc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guylaine, Guy, Bruno (Louise Dubuc) et Lison (Vincent Vinci), ses petits-enfants Marie-Ève, Samuel (Frédérique), Francis, Philippe, Jessica, Mélodie et Kelly-Ann, ses arrière-petits-enfants Emma, Ayden et James, ses frères Raymond, Bertin et Serge, sa soeur Georgette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 30 avril 2017 de 10h30 à 12h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h30 en la chapelle du complexe.