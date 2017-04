BEAUDRY LAROSE

Pierrette (Lise)



À Terrebonne, le 25 avril 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pierrette (Lise) Larose.Elle laisse dans le deuil son époux M. Yvon Beaudry, son frère Serge (Monique Meloche), sa belle-soeur Juliette (André Forest), ses beaux-frères Joseph (Jacqueline Laporte) et Gérard (Diane Ouellet), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:www.residencefunerairestlouis.caLes funérailles auront lieu le lundi 1er mai 2017 à 14h en l'église St-Henri de Mascouche, 3000 boul. Ste-Marie, Mascouche, QC, J7K 1P1. Ouverture du salon lundi dès 12h.