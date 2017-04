MATHON, Roger



De Fabreville Laval, le 25 avril 2017 à l’âge de 86 ans, est décédé M. Roger Mathon (Diacre), époux de Denise Duplantis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: François et Sylvain (Manon), ses petits-enfants: Yoann, Marie-Ève, Chrystine et Pier-Luc, ses arrière-petits-enfants: Laurence, Philip, Martin, ses frères et soeurs, neveux et nièces, sa belle-famille Duplantis ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 avril de 14h à 17h et le lundi 1er mai dès 9h au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL450 473-5934Les funérailles auront lieu le lundi 1er mai à 11h en l’église de Saint-Ferdinand, 3250, rue Esther, Fabreville Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation de votre choix.