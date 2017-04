ROSSI DE FORTE, Olga



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Olga De Forte (née Rossi) à l'âge de 78 ans à Montréal le 26 avril 2017.Elle laisse dans le deuil sa fille Linda (Anthony Sciortino), ses petits-enfants Annalisa et Massimiliano, sa soeur Maria Rossi Siviero, ses frères feu Johnny Rossi et feu Tony Rossi, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Mont-Royal pour leur dévouement et les soins prodigués à Olga pendant plusieurs années.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 30 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h30 ainsi que le lundi 1er mai de 8h30 à 10h30. Les funérailles auront lieu lundi à 11h à l’église Notre-Dame-de-la-Défense (angle Dante/Henri-Julien, Montréal). L’inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.