RICARD, Lucien



À Le Gardeur, le 24 avril 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Lucien Ricard, époux de feu Mme Diane Demers.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Francine (Jacques Perreault), Michel (Francine Verdon), Gaétan (Guylaine Dumulong), Johanne (Pierre Jetté) et Sylvain (Margot Gilbert), ses petits-enfants, son frère Réjean (Réjeanne Jean), ses beaux-frère, belle-soeur, neveux, nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Il sera exposé le dimanche 30 avril de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures et lundi dès 9 heures au:384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNY (secteur Le Gardeur)Les funérailles auront lieu le lundi 1er mai à 10h30, en l'église St-Paul- l'Ermite, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.