BACON, Père René, O.F.M.



À Montréal, le 26 avril 2017, à l’âge de 84 ans, après 62 ans de vie religieuse et 54 ans de prêtrise, est décédé le père René Bacon, franciscain.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil ses soeurs Marcelle (Gérard Ébacher), Gaétane (feu Raoul St-Amand), Paule-Aimée (feu Jean-Louis Labelle) et Nicole, et son frère Roger (Josée Ferrari), des neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis.Il était aussi le frère de feu Laurent et feu Madeleine Bacon.Exposé en5750, boulevard Rosemont, à Montréalle samedi 29 avril 2017, à compter de midi. Funérailles le même jour au même endroit à 14 h. Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François-d’Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, à Montréal. Direction funéraire