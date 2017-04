BOURDAGES, Anaclet



Le 23 avril 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Anaclet Bourdages, époux de Mme Monique Ricard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (François), Luc (Linda) et Sylvain (Nathalie), ses petits-enfants Jonathan (Joannie), Marjolaine (Alexandre), Laurence, Anthony et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Mila Rose et Cloé, ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 1er mai de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:Les funérailles auront lieu le mardi 2 mai à 11h en l’église de Saint-Basile-le-Grand (205, rue Principale, Saint-Basile-le-Grand).