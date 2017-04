HOUDE, Richard



À St-Eustache, le 20 avril 2017, est décédé Monsieur Richard Houde.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lucie Richard, ses enfants Olivier (Alexandra) et Cynthia (Ariann), ses frères Denis (Marie-Claude) et Jean-Marc (France), belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces, collègues de travail et amis.Richard était agent immobilier dans la région de Ste-Thérèse où il a été très impliqué au cours des 30 dernières années.La famille recevra les condoléances, suivi des funérailles, le lundi 1er mai à compter de 12h30 en l’église Ste-Thérèse-d’Avila, située au 10 rue de l’Église à Ste-Thérèse.Comme Richard était un grand sportif, plutôt que d’envoyer des fleurs, nous vous encourageons à faire un don in memoriam à la Fondation Bon départ de Canadian Tire qui aide les enfants de familles en difficultés financières à participer à des activités sportives et récréatives en prenant en charge les coûts. Des formulaires de don seront disponibles sur place.514-381-6664 & 450-669-7467