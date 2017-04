Paysages de rêve : 5 bonnes raisons de s'échapper dans Charlevoix cet été

Présenté par

Quand les longues journées chaudes et ensoleillées reviennent, il est difficile de trouver une meilleure destination-vacances que le Québec. Et si plusieurs coins de la province méritent d’être explorés, avouons que Charlevoix offre certains des paysages les plus grandioses et des villages les plus pittoresques.

Ce n’est pas pour rien que l’UNESCO a reconnu la région comme «Réserve de biosphère» et qu’on y attire chaque saison des visiteurs des quatre coins de la planète.

Que ce soit pour la première fois ou pour redécouvrir les charmes inouïs de ces lieux en bordure du Saint-Laurent, voici quelques incontournables lors de votre prochaine visite.

Allez, sautez dans le prochain autocar en direction de Charlevoix!

Baie-St-Paul

Saviez-vous que c’était le lieu de naissance du fameux Cirque du Soleil? Malgré sa relativement petite population de 7 000 habitants, les rues de Baie-St-Paul n’ont rien à envier aux artères des plus grandes villes en matière d'attractions. Sa population a toujours su faire preuve d'un grand dynamisme et de créativité.

La ville est un véritable centre culturel avec ses nombreuses galeries d’art et petits bijoux de gastronomie.

Et que dire de la plage...

Le Centre de l’Émeu de Charlevoix

Faites la connaissance de cette espèce exotique originaire de l’Australie qui tient la 2e place sur le palmarès des plus grands oiseaux au monde, tout juste derrière l’autruche.

Profitez-en pour déguster sa savoureuse viande et découvrir la gamme de produits à base d’huile d’émeu.

Le train de Charlevoix

Ce trajet de 140 km est entièrement destiné à des fins touristiques et permet de découvrir la région sous des angles d’une beauté à couper le souffle.

Les baleines

La réputation du magnifique spectacle qu’offrent ces gigantesques mammifères marins n’est plus à faire. Évidemment, c’est Tadoussac sur la Côte-Nord qu’on associe souvent à cette activité, mais plusieurs excursions aux baleines sont offertes à partir de Charlevoix.

En fait, soyons honnêtes, un petit détour par Tadoussac en vaut amplement la peine.

Le Manoir Richelieu

Située à La Malbaie, cette bâtisse aux allures de château offre une vue imprenable sur le Saint-Laurent.

Avec son terrain de golf, le casino et tous les services attendus d’un grand hôtel de calibre international, c’est un petit luxe relativement abordable qui peut faire un grand bien!

La liste n’est évidemment pas complète, à vous d’explorer!

