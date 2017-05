Une bactérie qui fait maigrir

Dans les études précliniques, l’administration de Akkermensia muciniphila, une bactérie de la flore intestinale, prévient le développement de l’obésité et du diabète de type 2, provoqué par la suralimentation. Selon une découverte récente, ces effets positifs peuvent être reproduits par une protéine présente à la surface de cette bactérie, ce qui ouvre la porte à son utilisation pour le traitement des désordres métaboliques causés par l’obésité chez les humains.

L’une des grandes révolutions de la recherche médicale des ­dernières années a été de ­découvrir que les centaines de ­milliards de bactéries présentes dans notre intestin, une communauté qu’on appelle microbiome, sont des partenaires indispensables au maintien de notre santé. Ce rôle important est bien illustré par les nombreuses études qui montrent que des déséquilibres dans la ­composition de ce microbiome participent au développement de nombreuses pathologies, en particulier l’obésité et le diabète de type 2.

Par exemple, on sait depuis une dizaine d’années que les bactéries intestinales peuvent influencer la façon dont les graisses sont stockées par l’organisme: il est par exemple possible de faire grossir des souris minces simplement en leur transplantant le microbiome intestinal de souris obèses et, à l’inverse, de stopper le gain de poids de souris obèses en ­remplaçant leur microbiome par celui de souris minces.

Il semble que ces phénomènes soient également en cause chez les humains, car la comparaison des microbiomes intestinaux ­provenant de personnes minces et obèses montre des différences ­notables, notamment la présence d’un microbiome moins diversifié chez les obèses.

Ces observations suggèrent donc que le type de bactéries composant la flore intestinale peut influencer le développement de l’obésité et, par conséquent, l’ensemble des désordres métaboliques qui ­découlent de l’excès de poids ­(résistance à l’insuline, maladies cardiovasculaires).

La bactérie qui aime le mucus

Une des bactéries du microbiome les plus intéressantes est ­Akkermansia muciniphila, une ­espèce normalement très abondante (1-5 % de toutes les bactéries du ­microbiome) et qui possède la particularité de se nourrir du ­mucus recouvrant les cellules de l’intestin. Ce phénomène est ­important, car il incite les cellules de l’intestin à produire davantage de mucus, ce qui assure l’intégrité de cette barrière importante et prévient l’inflammation.

Les travaux du groupe du savant microbiologiste Patrice Cani ont montré que la quantité de A. muciniphila était fortement diminuée chez les personnes obèses et ­atteintes d’un diabète de type 2 et que cette baisse s’accompagnait d’un amincissement de la barrière de mucus. Le système immunitaire est alors stimulé, ce qui entraîne l’apparition d’une inflammation chronique qui va perturber ­plusieurs processus métaboliques, en particulier le métabolisme du ­sucre, comme c’est le cas chez les personnes obèses et diabétiques.

Ces observations suggèrent donc que la normalisation des taux de A. muciniphila au sein du microbiome intestinal pourrait renverser cette inflammation et contrecarrer les désordres métaboliques qui ­accompagnent l’excès de poids.

Et c’est exactement ce que le groupe du Dr Cani a observé: chez des souris qu’on avait rendues obèses avec une alimentation de type «malbouffe» (très riche en gras et en sucre), ils ont observé que l’administration de la bactérie entraînait des modifications ­métaboliques spectaculaires, avec notamment une réduction de poids, une diminution de l’inflammation et une normalisation du métabolisme du sucre1.

Il semble donc que le simple fait de rétablir l’étanchéité de la ­barrière intestinale de mucus en augmentant les niveaux de A. ­muciniphila pourrait prévenir le développement de l’obésité et des perturbations métaboliques ­associées à l’excès de graisse.

Protéine de surface

L’utilisation de A. muciniphila chez les humains est compliquée par sa très grande sensibilité à l’oxygène. Des travaux récents ­suggèrent toutefois l’existence d’une façon de contourner ce ­problème: l’équipe du Dr Cani a en ­effet fait l’étonnante découverte qu’une pasteurisation de la ­bactérie à 70 ̊C pendant 30 minutes augmentait considérablement sa capacité à réduire l’accumulation de graisse et la résistance à l’insuline, et ce, même si ce traitement inactive la bactérie2.

Ce phénomène serait causé par la présence d’une protéine à la ­surface de la bactérie étant capable de reproduire à elle seule les effets bénéfiques de la bactérie sur l’amélioration de l’étanchéité de la barrière intestinale. Les résultats préliminaires indiquent que ­l’administration des bactéries ­pasteurisées à des volontaires est ­sécuritaire, ce qui permet d’envi­sager leur utilisation à des fins ­thérapeutiques pour le traitement de l’obésité et de ses complications.

