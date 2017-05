Au régime avec Marc-Antoine: j'ai perdu 11 livres en une semaine, mais...

Comment ai-je réussi à perdre 11 livres en une si courte période de temps? En m'alimentant presque exclusivement de smoothies et... en crevant de faim pendant sept jours.

Comme premier régime testé, je me suis embarqué dans une folle aventure qui consiste à ingérer environ un litre de smoothie vert par jour. Il parait que c'est une façon de se détoxifier tout en perdant du poids, si on se fie à «l'Internet».

Photo Marc-Antoine Turcotte

Et pour perdre du poids, on en perd! En sept jours, la balance est passée de 201 à 190 livres. Impressionnant, n'est-ce pas?

À LIRE AUSSI: Au régime avec Marc-Antoine

C'est beaucoup plus que ce à quoi on pouvait théoriquement s'attendre, selon cette diminution quotidienne de calories.

Caroline Trudeau, nutritionniste à la Clinique Rosemont, explique:

«Théoriquement, tu aurais dû perdre 4 livres. Ça nous laisse croire que tu as perdu beaucoup d'eau et de muscles. Ton métabolisme s'est adapté rapidement en raison du stress intense qu'il vivait d'un seul coup. Pour atteindre la stabilité, il s'est fort probablement ralenti.»

Pour les bienfaits de cette expérience, je me suis procuré le programme américain Blend d'Incredible Smoothies, une page qui compte plus de 500 000 abonnés sur Facebook.

Capture d'écran

Je me suis dit qu’une telle popularité doit certainement cacher quelque chose de magique, non?

Non.

Au coût de 22$ américains, on me proposait un programme de «nettoyage du corps» de 10 jours, que j'ai réduit à 7 jours en raison des inquiétudes des nutritionnistes qui me guident dans cette aventure, mais aussi de mes propres inquiétudes.

Journée type pendant ce programme

Environ 40 onces (1,1 L) de smoothie, divisées en trois portions égales. Une le matin, une le midi et une en après-midi.

Exemple de recette

473 ml d'eau

Une banane

Deux tasses de mangue

Un demi-citron, pelé

Deux cuillères à table de graines de chia

Un quart d'avocat

Trois tasses de chou frisé (kale) ou d'épinards

Ça donne quelque chose qui ressemble à ça.

Photo Marc-Antoine Turcotte

En matinée et en après-midi, je buvais des toniques à base de jus citron, de piment de cayenne et de vinaigre de cidre de pommes. Selon le programme, ils «facilitent la digestion, stimulent le système immunitaire et contribuent à la perte de poids».

En suivant ce programme, des collations sont permises, tant qu'elles restent santés et équilibrées. Pommes, noix et oeufs sont devenus mes bouées de sauvetage.

Blend propose un bol de smoothie comme souper, mais je n'en ai jamais consommé. À 17h, j'en avais ras le bol (tudum chi!) de boire du jus vert. Je me faisais donc deux oeufs bouillis couverts de sauce piquante et je mangeais une poignée d'amandes. Gros souper...

Photo Marc-Antoine Turcotte

Mettons les choses au clair: sept jours à s'alimenter principalement de smoothies, c'est extrême. C'est très difficile à suivre et à endurer, comme vous le verrez dans mon journal de bord, inclus un peu plus loin.

Mais tout d'abord, se détoxiquer, est-ce vraiment nécessaire?

Les experts se prononcent

Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à la nutritionniste et créatrice du blogue Science & fourchette, Annie Ferland, en plus de m'informer auprès de celle qui me suit périodiquement à la Clinique Rosemont, Caroline Trudeau.

La première m'a fait parvenir son verdict pour ce genre de cures d'éliminations et de régimes détoxifiants.

Selon elle, leur crédibilité est nulle.

Elle m'a aussi transféré un tableau des pour et des contre. Il n'y a que deux côtés positifs à suivre ces diètes, contre 13 négatifs.

Une chose est certaine: ce genre de diète drastique vous forcera à éliminer de mauvais choix alimentaires, comme la consommation régulière d'alcool et d'aliments transformés riches en sucres et en matières grasses.

De plus, vous consommerez davantage de fruits, de légumes et d'eau chaque jour.

Photo Marc-Antoine Turcotte

D'un autre côté, son apport calorique est bien en deçà des recommandations minimales quotidiennes. Il y a aussi des risques de déshydratation, d'hypoglycémie, d'hypotension artérielle, de maux de tête et de fatigue intense.

Et elle a raison. Je me sentais extrêmement faible, particulièrement en après-midi. J'ai eu quelques maux de tête, et des nausées assez régulières. J'avais l'impression que mes pensées étaient embrouillées et que ma tête flottait constamment.

L'adapter à sa vie: une tâche ardue

J'ai pu constater que les régimes détoxifiants sont très difficiles à maintenir dans les situations sociales. J'ai dû trainer mon smoothie vert à un party d'anniversaire, expliquer à tout le monde pourquoi je ne me gavais pas de toute la succulente nourriture qui était proposée sur la table, en plus de m'empêcher de manger du dessert (ce qui s'approche dangereusement d'un crime, selon mon éthique personnelle).

C'était très difficile pour le moral de manger une poignée de pistaches en regardant tout le monde s’empiffrer d’un bon repas.

«Aucune preuve scientifique»

Sinon, à plus long terme, ceux et celles qui s'engagent dans ce genre de pratique restrictive (cures de jus) régulièrement pourraient même développer un diabète de type 2.

Il y a aussi tout l'aspect psychologique, comme les risques de développer une relation malsaine avec la nourriture et notre corps, et d'enlever tout le plaisir dans l'alimentation.

D'ailleurs, un tour rapide sur la page Facebook dédiée à ce programme me permet de me rendre compte que presque tout le monde qui raconte ses journées fait part d'un combat intérieur pour contrôler leurs envies.

Annie, elle, considère que de poursuivre ces solutions faciles revient à «se mettre la tête dans le sable pour ne pas mettre les efforts nécessaires pour changer ses mauvaises habitudes».

De toute façon, elle est catégorique: il n'existe aucune preuve scientifique de leurs bienfaits. Il ne s'agit pas d'une stratégie efficace pour perdre du poids rapidement.

Les chances que je reprenne les kilos que j'ai perdus en quelques jours sont par contre élevées. On s'en reparlera à un autre moment.

Vous n'êtes pas «encrassés»

«D’un point de vue métabolique, aucune des explications avancées ne tient la route. Nos organes (foie, reins) ne sont pas des filtres qui s’encrassent, mais des organes capables de métaboliser nos déchets, peu importe la situation», m'écrit Annie.

L'être humain n'a donc aucune raison de se détoxifier. Dans ce cas, pourquoi s'adonner à ce genre de pratique?

Un cheminement personnel

Boire du jus vert chaque jour m'aura au moins permis de redécouvrir les fruits, que j'étais loin de consommer en assez grande quantité.

J'ai aussi pu prendre conscience des habitudes que j'avais adoptées au fil du temps. Je ne mange pas souvent au resto à proprement dit, c'est-à-dire un repas complet à l'heure «normale» de repas, mais je me commande régulièrement un petit burger valeur par-ci et un bon café glacé par là.

Avec toutes les options rapides et abordables et les portions modérées qui nous permettent de nous sentir moins coupables quand on mange de la «scrap», c'est facile de céder à la tentation.

Mais parfois, vaut mieux prendre cinq minutes pour penser à ce qu'on veut vraiment, à nos objectifs à long terme, mais surtout, pour écouter notre faim et nos envies!

Bon, assez de philosophie à cinq cents! J'ai vraiment vécu une semaine misérable, donc voici mon journal de bord, pour que vous puissiez voir à quoi peut ressembler une semaine semblable.

Journal de bord

Jour 1

Mon premier smoothie est tellement bon! Ça va être facile ce défi-là! Même pas besoin de compléter avec des noix ou une pomme!

J'en sirote un peu toute la journée. C'est en partant du bureau que je réalise le côté extrême de l’entreprise.

La petite marche qui sépare mon bureau du métro me semble aussi pénible que de garder les buts au cosom lorsqu'il fait 35 degrés dehors.

J'ai mal aux jambes et on dirait que ma tête n'est plus accrochée à mon corps. Je m’écroule dans mon sofa.

Un ami débarque:

- «Marc, veux-tu aller prendre une bière au parc?»

Ben non. Je ne peux pas prendre de bière. Alors j'y vais tout de même, sans prendre de bière.

Rien de mal à limiter sa consommation d'alcool me direz-vous?

En fait, déjà à la première journée, je sens les restrictions sociales qui viennent avec ce régime m'étouffer.

Ça, c'est juste à la première journée!

Jour 2. 15h00.

Assis à mon bureau, avec ma satanée boisson verte. Des nausées et un mal de tête m'empêchent de me concentrer. Coïncidence? Plausible, quand ça fait deux jours que les seules choses que tu ingères, c'est de l'eau, quelques amandes, du jus de citron et trois-quatre poignées de fruits.

Je paierais pour un gros burger. Même une salade m'emplirait de bonheur.

Mais non, je m'en tiens à mon régime. Je ne suis pas un lâcheux.

Jour 3

La journée part bien. Je suis envahi par un sentiment de détermination et de motivation.

Jusqu'au dîner. En fait, c'est toujours vers 14h que la faim m'assomme. La fatigue s'installe, la concentration est difficile. Juste réfléchir me semble une épreuve insurmontable.

Je mange une dizaine d'amandes (quelle joie!) et une demi-pomme. Une collation parfaite pour satisfaire ma faim de loup.

En soirée, on célèbre le cinquantième anniversaire de l'oncle de ma copine.

L'agneau me fait de l'oeil. Tout comme le poulet cacciatore, les patates pilées et la lasagne au pepperoni.

Et que dire du gâteau au fromage et fraises, de celui au chocolat de sa tante Josée, ou encore des carrés citron et érable?

Impossible de savoir comment j'ai fait, mais j'ai résisté à tout ça. J'ai bu mon smoothie pendant que les convives me posaient une foule de questions sur mon régime forcé.

«C'est un peu fou de faire ça tsé! Tu parles d'une idée toi!»

Je me justifie, expliquant que ma mission divine pour le droit du public à l’information dépasse ma petite personne.

La mine basse, je cuve mon eau avec un air bête. Après le dessert, j'avale une dizaine de pistaches non salées et un peu vieilles.

Un vrai délice.

Jour 4

En espérant duper tricher la fatigue, j'ajoute une cuillère à soupe de cacao. Le programme explique que cet ajout me permettra de profiter de plus d'énergie.

Ma boisson normalement «vert gazon parfait» prend plutôt une teinte très peu appétissante qui tire sur le brun. Et que dire de la saveur... eurk!

Photo Marc-Antoine Turcotte

Comme toujours, la première portion matinale passe relativement bien.

Le midi, c'est pénible. Dès que j'ouvre mon pot pour ingérer tranquillement mon dîner liquide, la nausée me prend.

Mon smoothie est impossible à boire. Un peu comme quand tu bois tellement de bières que même si tu te tiens encore debout et que tu te rappelles de tout, elle ne rentre juste plus.

Je fais quoi maintenant que je suis incapable de boire ce smoothie par peur de vomir?

Le combat intérieur s'installe au moment où j'écris ces lignes. Je suis sur le point de craquer.

Mais je sais que si je me lève de mon banc dans les prochaines secondes, je vais dévaliser les cuisines en moins de deux.

Quatre jours sans manger, c'est un peu extrême, non?

Dire qu'il me reste encore trois jours complets!

Jour 5

Ma nouvelle routine consiste en une petite pesée en bobettes chaque matin.

Lundi, le résultat était de 197 livres. Quatre de moins qu'au départ. Quand même! J'ai aussi remarqué que mon ventre était plus ferme, moins gonflé et plus plat. Côté perte de poids, ça fonctionne!

Sinon, malgré ces constatations enthousiastes, c'est un matin difficile: mon mélangeur ne fonctionne plus!

Pas le choix de faire une rechute donc. Hé-hé. Direction : le café le plus proche. Je saute sur un sandwich oeuf et fromage sur muffin anglais, comme la misère su’l pauvre monde..

C'était si bon! Vive la vraie bouffe!

Jour 6

Je cale toutes mes portions de smoothies avant 11h. Merde... j'en ai encore pour 6h au boulot...

Jour 7 (le dernier!)

Encore une fois, je saute sur la balance. Ce matin, dernière journée de régime, elle affiche 192 livres! En moins d'une semaine, j'ai perdu près de 10 livres!

Côté psychologique, je me sens vraiment mieux dans ma peau.

Mon niveau d'énergie, lui, est presque revenu à la normale. J'écoute mieux mes signaux de faim qu'au départ, d'ailleurs. Si je meurs de faim, je grignote un petit truc: des amandes, des graines de tournesol, une pomme, des oeufs, voire même, une petite salade verte avec un filet d'huile d'olive.

De plus en plus, je constate que suivre ce régime à la lettre est un peu fou. C'est impossible de ne rien ingérer autre que des smoothies et de se sentir en pleine forme, comme j'ai pu le constater dans les premiers jours.

Aujourd'hui, je me permets de «dîner». Quelque chose de solide, mais de tout de même santé. Il faut bien célébrer cette dernière journée de régime!

Je me rabats donc, encore une fois, sur une petite canne de thon. Cette fois, au lieu de la déguster sur des crudités, je mélange son contenu à une centaine de grammes de salade de quinoa sans pâtes.

Photo Marc-Antoine Turcotte

Et, parce que rien n'arrive pour rien, j'en échappe la moitié par terre...

Et là, encore une fois, le fameux «down» du PM fait son oeuvre.

Pourtant, je dors en moyenne près de deux heures supplémentaires par nuit depuis jeudi dernier...

Ce soir, ce sera une petite portion de smoothie et deux oeufs, pour terminer en force!

Afin de compléter la boucle, je saute sur la balance jeudi matin, avant de recommencer à m'alimenter normalement.

190 livres pile.

11 livres en sept jours. BOOM!

À moi les burgers!

Verdict final