Pourquoi devient-on chauve?

La perte de cheveux est une question souvent très chargée émotivement. La pire injustice semble être que seulement certaines personnes deviennent graduellement chauves. Pourquoi?

Dans 95% des cas de calvitie (aussi nommée «alopécie») chez les hommes, les cheveux ne sont pas perdus en tant que tel; ils deviennent si fins et si petits qu’on dirait qu’il n’y sont plus.

Le grand responsable de la calvitie masculine n’est pas un surplus de testostérone, comme on l’entend souvent. Cependant, la testostérone a bel et bien un rôle à jouer. On s'est rendu compte du rôle de cette hormone sexuelle en remarquant le fait que les castrats, ces chanteurs à qui on a coupé les testicules avant leur puberté (quelle horreur!), ne viraient jamais chauves. Tiens, tiens.

Le grand responsable de la calvitie est plutôt la dihydrotestostérone, soit de la testostérone qui a été modifiée par une enzyme. La présence de cette enzyme est héréditaire. Les scientifiques ne savent pas si cette enzyme provient du père, de la mère, ou des deux.

La dihydrotestostérone perturbe le bon fonctionnement des follicules pileux. Ceux-ci sont les minuscules trous dans lesquels les cheveux prennent racine. Les follicules deviennent tout mélangés et la chevelure se réduit à duvet. Tout est donc de la faute à la dihydrotestostérone.

L’alopécie se mesure selon une échelle, l’échelle Norwood, qui présente 7 étapes. En somme, en premier, ce sont les cheveux sur de la ligne du front qui partent, puis ceux sur le haut derrière de la tête (là où se ferait une tonsure monastique, par exemple), puis enfin ceux complètement sur le dessus de la tête, ne laissant qu’une couronne à la hauteur des oreilles, sur les côtés et derrière la tête.

Capture d'écran

Notons aussi qu’un stress très intense peut faire en sorte que les cheveux entrent dans leur phase de repos prématurément. C’est en phase de repos que les cheveux tombent. Il est d'ailleurs normal de perdre de 50 à 150 cheveux par jour. Cependant, si plein de follicules se mettent en grève soudainement, davantage de cheveux sont perdus. Habituellement par contre, une calvitie causée par le stress est temporaire.

Il y a bien sûr d’autres causes à la calvitie. Un traitement de chimiothérapie inhibe la croissance des cheveux. Les trichotillomanes s’arrachent les cheveux compulsivement. L'âge joue également: de vieux follicules pileux cessent tout simplement de fonctionner et les cheveux ne repoussent plus.

Quoiqu'il en soit, perdre ses cheveux est très désagréable, pour plein de raisons.

Pour en savoir plus, regardez cette vidéo de TED-Ed, cet article de Science Nordic, ou consultez les 1001 sites web sur la perte de cheveux, ce ne sont pas les informations qui manquent!