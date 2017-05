Les boissons végétales au banc d’essai

Les boissons végétales ont la cote. Elles occupent un rayon grandissant en épicerie et répondent aux besoins des gens qui affichent une intolérance au lactose ou souhaitent suivre un régime végétalien. Qu'en est-il de leurs valeurs nutritives ?

Le meilleur choix

Photo Chantal Poirier

Les boissons de soya enrichies non sucrées

Le soya regorge de bienfaits pour la santé. Les protéines de soya contribuent à notre santé cardiovasculaire et les phytoestrogènes sont associés à la prévention de certains types de cancer. En quantité suffisante, les phytoestrogènes peuvent aussi diminuer la sévérité et la fréquence des bouffées de ­chaleur associées à la ménopause.

Photo Chantal Poirier

On opte de préférence pour une boisson de soya enrichie en calcium et en vitamine D qui affiche la mention non sucrée. Les marques So Nice, Natura et Silk sont de bons choix.

Photo Chantal Poirier

Valeur nutritive par portion de 250 ml

Entre 70 et 90 calories

Entre 3 et 4,5 g de lipides

Entre 40 et 100 mg de sodium

4 g de glucides

Entre 1 et 2 g de fibres

Entre 0 et 2 g de sucres

Entre 6 et 8 g de protéines

Le 2e meilleur choix

Photo Chantal Poirier

Les boissons de soya enrichies originales

Photo Chantal Poirier

Valeur nutritive par portion de 250 ml

Entre 90 et 100 calories

Entre 3 et 4 g de lipides

Entre 90 et 110 mg de sodium

Entre 8 et 9 g de glucides

Entre 1 à 2 g de fibres

Entre 5 à 7 g de sucres

Entre 6 à 7 g de protéines

Photo Chantal Poirier

Les choix moins intéressants

Les boissons végétales non enrichies

Photo Chantal Poirier

Du point de vue nutritif, elles ne peuvent être comparées au lait ou aux boissons végétales ­enrichies, puisqu’elles ne sont pas supplémentées en vitamine D et en calcium. Les boissons ­végétales enrichies apportent au moins 30 % de la Valeur ­Quotidienne (VQ) en calcium et 45 % de celle en vitamine D. Si les pourcentages inscrits pour le ­calcium et la vitamine D sont ­inférieurs à 5 %, les produits ne sont pas enrichis. Considérant que nos besoins en calcium et ­vitamine D sont élevés et que les sources alimentaires ne sont pas si nombreuses, mieux vaut opter pour les versions végétales ­enrichies.

Photo Chantal Poirier

Les boissons végétales à saveurs sucrées

Les boissons à saveurs sucrées (chocolat, fraises et vanille) apportent beaucoup de sucres et elles doivent être consommées avec modération. Pour 250 ml (1 tasse) de boisson de soya au chocolat par exemple, on a 19 g de sucres, soit 3 c. à thé de sucres de plus que la version originale. C'est un choix qu'on peut réserver après une activité physique par exemple. Optez pour le petit format de 200 ml qui apporte moins de calories et de sucres.

Photo Chantal Poirier

Valeur nutritive pour les boissons de soya aromatisées par ­portion de 250 ml

Entre 110 et 160 calories

Entre 3,5 et 6 g de lipides

Entre 80 et 140 mg de sodium

Entre 11 et 22 g de glucides

Entre 1 et 2 g de fibres

Entre 8 et19 g de sucres

Entre 7et 8 g de protéines

Les autres options

Les boissons de riz

Photo Chantal Poirier

La valeur nutritive des ­boissons de riz est moins­ ­intéressante. La boisson de riz originale apporte plus de glucides et de sucres que les autres boissons végétales, et peu de protéines.

Photo Chantal Poirier

Valeur nutritive par portion de 250 ml (1 tasse)

130 calories

2,5 g de lipides

Entre 65 et 70 mg de sodium

26 g de glucides

10 g de sucres

0 g de fibres

Entre 0,4 et 2 g de protéines.

Les boissons d’amandes enrichies

Photo Chantal Poirier

Les boissons d'amandes plaisent par leur goût. On apprécie aussi le fait qu'elles soient plus faibles en calories que la moyenne des autres boissons. Le contenu en sodium est par contre plus élevé pour certaines marques (Silk, So Nice, Almond Breeze) et elles ne fournissent presque pas de protéines. La marque Natura est celle qui apporte le moins de sodium par portion de consommation.

Photo Chantal Poirier

Valeur nutritive par ­portion de 250 ml

60 calories

Entre 2,5 et 3 g de lipides

Entre 105 et 180 mg de sodium

8 g de glucides

Entre 0 et 1 g de fibres

Entre 7 et 8 g de sucres

1 g de protéines

Les boissons de chanvre enrichies

Photo Chantal Poirier

Elles se distinguent par leur contenu en oméga-3 ­d'origine végétale qui ­comble presque la totalité des besoins pour la femme dans une seule portion. Si elles contiennent un peu plus de protéines que la boisson de riz et d'amandes, leur contenu protéique reste largement inférieur au lait et à la boisson de soya.

Valeur nutritive moyenne par portion de 250 ml

80 calories

5 g de lipides

1 g d’oméga-3

90 g de sodium

7 g de glucides

0 g de fibres

6 g de sucres

2 g de protéines

En résumé

Les boissons de soya sont les meilleures solutions de rechange au lait. On opte pour les variantes non sucrées, enrichies en calcium et vitamine D. Les autres boissons végétales contiennent trop peu de protéines pour constituer une bonne solution de remplacement au lait. Par contre, si on les consomme au petit déjeuner ou dans un repas qui contient suffisamment de protéines, elles ajoutent de la variété au menu!