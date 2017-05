La confiance des consommateurs affectée

Photo Fotolia

Trois paliers d’inspection sont en place. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) se concentre sur les usines fédérales de transformation alimentaire. L’agence a 2 510 inspecteurs au Canada et a réalisé, en 2016, 494 inspections au Québec. Les inspecteurs s’occupent des dossiers prioritaires, essentiellement les cas de salubrité alimentaire et la présence d’allergènes non déclarés. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) couvre la province avec 208 inspecteurs. Il répond aux plaintes, s’occupe des supermarchés et des usines d’inspection provinciale. ­Enfin, la Ville de Montréal a un ­mandat du MAPAQ sur son territoire pour couvrir notamment les restaurants. La ville fournit 31 inspecteurs.