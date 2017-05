Loin d’être déclassés

PITTSBURGH | Les Sénateurs ont quitté la ville de l’acier avec le sentiment du devoir accompli.

«Nous sommes venus ici pour gagner au moins un match et c’est ce que nous avons fait. Nous avons fait le travail. Nous avons disputé cinq bonnes périodes sur six. C’est très positif», a déclaré Guy Boucher, quelques heures avant de monter dans l’avion ramenant sa troupe dans la capitale canadienne.

«Personne ne nous voyait ici et, pourtant, on est toujours dans le coup à 1 à 1. Je ne peux pas être plus fier de mes joueurs», a ajouté l’entraîneur des Sénateurs.

En plus de diviser les honneurs des deux premières rencontres de cette série, ils ont limité les Penguins à deux maigres buts.

On parle ici d’une équipe qui avait maintenu une moyenne de buts marqués de 3,4 par match au cours des deux premiers tours.

«On s’est donné une chance de gagner dans chacune des rencontres. On les a limités à un but chaque soir, a souligné Mike Hoffman. Face à une équipe aussi talentueuse, c’est un signe positif.»

«On sait qu’on peut tenir notre bout contre eux. Même s’ils nous ont dominés par moment, on a eu l’occasion de gagner ce match, a lancé Marc Méthot.

On sait qu’on mérite d’être ici. On a travaillé fort pour y arriver.

C’est 1 à 1 et on s’en va à la maison pour disputer quelques matchs.

Un meilleur appui pour Anderson

Cela dit, les joueurs des Sénateurs sont conscients qu’ils doivent une fière chandelle à Craig Anderson.

Sans sa tenue dans le second match, la seule formation canadienne toujours en lice aurait rapidement été mise hors de combat.

«Andy a été solide toute la saison. Il est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes ici», a soutenu Hoffman. D’ailleurs, il a été solide lors des deux matchs. C’est dommage que nous n’ayons pas pu marquer quelques buts de plus pour lui.»

Pour remplir cet objectif, les Sénateurs devront toucher un peu plus souvent à la rondelle qu’ils ne l’ont fait dans le deuxième match.

«Plus tu passes du temps dans le territoire adverse, plus tu augmentes tes chances. Donc, on peut faire un meilleur boulot en possession de rondelle, en fabrication de jeux et quand vient le temps de rendre la vie difficile à leurs défenseurs», a énuméré Hoffman.

Fleury dans sa bulle

Nuire au travail de Marc-André Fleury sera également une condition préalable. Après avoir éprouvé des ennuis dans les matchs 5 et 6 contre les Capitals, le Sorelois a retrouvé ses repères. Il n’a accordé que deux buts lors des trois dernières rencontres, enregistrant deux jeux blancs au passage.