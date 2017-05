Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens: Beau Dommage et Stéphane Venne intronisés

MONTRÉAL – L’auteur-compositeur Stéphane Venne et la formation Beau Dommage seront intronisés au panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (PACC) le 23 septembre prochain, au cours d’une cérémonie qui se tiendra Massey Hall de Toronto après un hiatus de cinq ans, a-t-on appris mardi.

Les chanteurs folk-rock Neil Young (déjà intronisé au Rock & Roll Hall of Fame) et Bruce Cockburn accèderont eux aussi au panthéon lors de l'événement, marqué par les prestations d’Arkells, Blackie and the Rodeo Kings, Buffy Sainte-Marie, Damien Robitaille, Daniel Lavoie, Don Ross, Élage Diouf, France D’Amour, Florence K, Julie Payette, k.d. lang, Randy Bachman, William Prince et Whitehorse.

Depuis 2003, plusieurs figures marquantes du paysage musical du Québec ont reçu ces grands honneurs, dont Luc Plamondon (2011), Guy Latraverse (2010), Robert Charlebois (2010), Claude Dubois (2008), Oscar Emmanuel Peterson (2008), Jean-Pierre Ferland (2007), Gilles Vigneault (2006), Léonard Cohen (2006), Lucille Dumont (2006), Raymond Lévesque (2005), Claude Léveillée (2005), Félix Leclerc (2003) et Madame Mary Travers Bolduc dite La Bolduc (2003).