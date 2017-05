Pierre Dorion finaliste au titre de DG de l’année

La Ligue nationale de hockey a dévoilé mardi soir l’identité des trois candidats au titre de directeur général par excellence de l’année.

Il s’agit de Pierre Dorion, des Sénateurs d’Ottawa, de Peter Chiarelli, des Oilers d’Edmonton, et de David Poile, des Predators de Nashville.

Le scrutin est mené auprès de leurs homologues des autres équipes et d’un panel de dirigeants du circuit Bettman et de membres des médias. Le gagnant sera annoncé pendant le gala annuel de la LNH le 21 juin, à Las Vegas.

À sa première saison à Ottawa, Dorion a construit une équipe qui a présenté sa deuxième meilleure fiche en 10 ans (44-28-10) et a accédé à la finale de l’Est pour la première fois depuis 2007.

Promu à ce poste en avril 2016, Dorion a fait son premier geste important en embauchant les entraîneurs Guy Boucher et Marc Crawford.

Parmi ses autres bons coups, notons les acquisitions des attaquants Derick Brassard, Alex Burrows, Viktor Stalberg et Tommy Wingels.

De son côté, Chiarelli a assemblé une équipe qui a connu sa première saison de 100 points depuis 1986-1987 et qui s’est qualifiée pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2005-2006.

Durant l’intersaison, il a ajouté deux membres à sa brigade défensive, Adam Larsson (échange) et Kris Russell (joueur autonome), ainsi que le robuste attaquant Milan Lucic.

Et en cours de route, il est allé chercher l’attaquant du Canadien de Montréal David Desharnais.

Quant à Poile, son équipe a atteint la finale de l’Ouest pour la première fois de son histoire.

Le meilleur marqueur des Predators, l’attaquant Viktor Arvidsson, a été repêché et développé pendant le règne de Poile, comme le gardien Pekka Rinne et les défenseurs Roman Josi, Mattias Ekholm et Ryan Ellis.

P.K. Subban s’est greffé à ce groupe pendant la saison morte, formant le meilleur quatuor défensif de la LNH.

C’est la quatrième fois de sa carrière que Poile se retrouve parmi les finalistes, après 2010 et 2012. Il n’a cependant jamais enlevé les grands honneurs.