Sullivan louange Martin

OTTAWA | À Pittsburgh, Jacques Martin travaille dans l’ombre de Mike Sullivan. Il n’est plus le chef derrière le banc comme il l’a longtemps été dans la LNH avec les Sénateurs, les Panthers et le Canadien. Mais ça ne l’empêche pas de jouer un rôle clé dans sa position d’adjoint.

«Jacques accomplit un bon travail, il cherche à balancer certaines confrontations et il répartit bien les minutes entre nos défenseurs pour ne pas les surtaxer, a mentionné Sullivan. Nous croyons que nous misons sur des défenseurs qui peuvent bien diviser le travail. En perdant un défenseur (Schultz) aussi rapidement lors du dernier match, Jacques a su bien gérer la situation. Je trouve qu’il effectue un boulot remarquable pour l’équipe, et nos joueurs répondent bien à ses consignes.»

Au printemps dernier, plusieurs journalistes avaient baptisé la brigade de défenseurs des Penguins comme celle de Letang et d’une bande de méconnus. C’est encore plus vrai en ce moment avec les Ron Hainsey, Brian Dumoulin, Olli Maatta, Ian Cole et Chad Ruhwedel.

«Oui, c’est un défi, a noté Dumoulin. Nous faisons face à de l’adversité, mais nous refusons de nous écraser. C’est malheureux de jouer sans Letang et Daley, et possiblement Schultz. Je me sens mal pour eux. Mais nous devons nous rallier et croire en notre système. Nous savons tous ce que nous devons faire sur la glace pour connaître du succès.»