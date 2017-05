Ubisoft propose «L'été Mile-End»

Pour souligner son 20e anniversaire, la compagnie Ubisoft Montréal a décidé d'organiser la plus grande aire de jeu à la métropole. Dans le quartier Mile-End, les visiteurs auront de quoi s'amuser durant la saison chaude. Parce que «l'été, c'est fait pour jouer».

Bien enraciné dans le quartier du Mile-End depuis 1997, Ubisoft a décidé de redonner aux habitants avec de nombreuses activités estivales. Le tout s'amorcera le samedi 3 juin, de midi à 23h, avec une grande fête au coin des rues Saint-Viateur Est et Saint-Laurent. Des concerts de Fwonter, La Bronze, Random Recipe et du DJ Rico Shae seront présentés gratuitement.

Et pour le reste de l'été, le Mile-End sera mis à profit avec un parcours de deux kilomètres de pastilles colorées qui guideront les passants à travers les rues, les ruelles et les parcs du quartier. Sur place, on y retrouvera des murales, artistiques, des jeux géants et des camions de bouffe de rue. Le slogan de l'événement? «L'été, c'est fait pour jouer!».

«C'est un événement 100% orienté vers les habitants du Mile-End, dit Cédric Orvoine, VP Communication et ressources humaines, Ubisoft Montréal. La singularité de l'événement, c'est qu'on met le jeu de l'avant.»

Événement familial

Même si la compagnie est spécialisée dans les jeux vidéos, «L'été Mile-End» ne sera pas technologique. On invitera les gens à s'amuser dans des mini-terrains de soccer ou de hockey, et aussi à travers sept boîtes de jeux qui seront réparties dans le quartier.

«On veut que ce soit familial et décontracté, dit Cédric Orvoine. C'est un événement qui se veut festif et qui est articulé autour du plaisir. Il n'y aura pas de logo d'Ubisoft. Ce n'est pas un projet commercial.»

Photo courtoisie

Que le 20e anniversaire d'Ubisoft ait lieu en même temps que le 375e anniversaire de Montréal est un «super bon timing», reconnaît Cédric Orvoine. «Ça s'inscrit dans la lignée de toutes les festivités qui vont avoir lieu à Montréal cet été, dit-il. Mais on est un peu «off programmation 375e». C'est quelque chose qui nous convient parfaitement. On a toujours été un peu off!»

D'ici quelques semaines, Ubisoft annoncera aussi la programmation de ses concerts extérieurs, qu'elle présente sur son toit depuis 2010. De nombreux artistes, comme Malajube, Pierre Lapointe, Ariane Moffatt et Lisa LeBlanc, y sont allés donner des concerts acoustiques. «Nous allons avoir quelques surprises», conclut Cédric Orvoine.