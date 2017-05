Un stage d’été avec les Bills

Au terme d’un concours où 2000 personnes avaient soumis leur candidature, Fabio Gagnon a obtenu un stage avec les Bills de Buffalo. Il travaillera sous la supervision de l’entraîneur des porteurs de ballon Kelly Skipper.

Il a reçu le coup de fil tant espéré des Bills, vendredi dernier, qui confirmait qu’il était l’heureux élu.

«Quand le téléphone a sonné, j’étais très nerveux, a raconté l’étudiant de 22 ans à l’Université St. Lawrence qui est située à Canton dans l’État de New York. La personne qui m’a contacté m’a prévenu que j’allais faire de longues heures pendant le camp d’entraînement et les voyages lors des parties présaison. Je débute le 24 juillet. J’assisterai aux réunions et tout ce qui touche les opérations football.»

«Mon but ultime est de me trouver un job d’entraîneur dans la NFL, de poursuivre l’étudiant en administration du sport et en économie. Tout ce dont j’avais besoin, c’est d’une opportunité. Je dois maintenant performer. On m’a dit que si j’étais bon, on pouvait me garder. Tout le monde a débuté comme stagiaire qu’on m’a dit.»

Des forces

Le processus de sélection s’est échelonné sur plusieurs étapes.

«On m’avait suggéré d’envoyer une lettre à chacune des 32 équipes, a-t-il expliqué. J’ai eu plusieurs réponses négatives, mais les Bills m’ont donné une réponse positive. Ils ont gardé 100 personnes sur les 2000 CV de départ. Un total de 15 candidats ont été retenus en entrevue. J’étais confiant parce que c’est l’une de mes forces de parler. Des références ont été contactées pour les derniers candidats.»

À St. Lawrence, le football (Division 3) n’occupe pas une grande place. L’institution est surtout reconnue pour le hockey et compte parmi ses anciens entre autres Jacques Martin (ancien entraîneur-chef du Canadien notamment et maintenant adjoint avec les Penguins) et Ray Shero (directeur gérant des Devils du New Jersey). «J’ai mentionné à une de mes enseignantes que je voulais coacher et elle m’a très bien guidé dans le processus pour obtenir une opportunité dans le sport professionnel, a souligné l’ancien porte-couleurs des Pères-Maristes et du Séminaire Saint-François. Je m’implique aussi avec l’équipe de football qui joue en Division 3.»

Du pain sur la planche

Avant de partir pour le camp des Bills, Gagnon ne se tournera pas les pouces. Il a obtenu un autre stage à Fort Myers avec le spécialiste de l’entraînement physique Wes Parker qui est derrière Supreme Speed. Parker a déjà été le responsable du conditionnement physique des Panthers de la Caroline.

Quand le destin prend une autre tournure

Rien ne destinait Fabio Gagnon à étudier dans une université américaine qui possède une enviable réputation académique.

Joueur de football avec le Blizzard du Séminaire Saint-François en quatrième secondaire, Gagnon n’a pas obtenu les résultats académiques suffisants pour lui permettre de poursuivre l’année suivante. Il avait débuté au football du premier au troisième secondaire aux Pères-Maristes.

«Quand je lui ai fait part de mon objectif d’étudier aux États-Unis, Jean-François Boisvert (le responsable du suivi académique et du programme de football) m’a pris à part et j’ai terminé mon secondaire en force, a souligné celui qui évoluait sur la ligne défensive. Ce fut difficile de ne pas jouer au football en 5e secondaire, mais j’ai amélioré mes notes et j’ai donné un coup de main au personnel d’entraîneurs.»

«Jeff et Luc (Savoie) m’ont donné la passion du football et mes parents m’ont donné l’opportunité d’étudier aux États-Unis, de poursuivre celui qui terminera avec deux baccalauréats en poche en décembre prochain. Après deux ans à Norwich (université du Vermont) où mes notes étaient très bonnes, je voulais transférer dans une meilleure école et je me suis retrouvé à St. Lawrence. Mes notes m’ont permis d’obtenir une bourse académique de l’ordre de 75 pour cent des frais de scolarité (70 000 $ annuellement). Mes parents comblent la différence.»

Un bon coup de main

Après deux ans au SSF, Gagnon a étudié deux ans au CNDF avant de partir chez nos voisins du Sud. «J’ai joué un an au collégial, mais ça ne m’allumait plus, a-t-il expliqué. C’est une carrière de coach que je visais. À 5 pi 9 po, je savais aussi que mon avenir n’était pas comme joueur et qu’il n’y aurait pas de débouchés. J’ai appris le football à SSF.»

De retour au domicile familial depuis la fin de sa session universitaire, Gagnon donne un coup de main aux entraîneurs pendant le camp de printemps du Blizzard. «J’aime m’impliquer quand je reviens à Québec.»