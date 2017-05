[AUDIO] 5 citations de Dominique Payette sur la radio de Québec

Dominique Payette faisait une allocution sur «le populisme des radios de Québec» au 30e congrès de la division québécoise du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), mercredi matin. L’émission Martineau-Trudeau en a profité pour diffuser et commenter quelques extraits de la conférence sur les ondes de CHOI Radio X.

Dominique Payette est professeure en journalisme à l’Université Laval. Elle avait réalisé, en 2015, un rapport intitulé L’information à Québec, un enjeu capital. Ce dernier avait été vivement critiqué par les radios de la Vieille-Capitale.

Voici ce qu’elle a dit, selon les extraits entendus dans l’émission.

«Ce qui est assez troublant, c’est qu’il y a une personne sur deux, dans la région de Québec, qui écoute la radio, qui écoute une de ces radios-là. Alors, on ne peut pas juste dire : "Ah c’est des imbéciles, c’est des niaiseux (les animateurs de radio)." Il faut faire très attention et je pense que ça a été souvent aussi une réaction du mouvement syndical de dire : "ah ce n’est pas grave, ça va passer ou bien de toute façon je suis capable de dealer avec ça, ces gars-là, etc." Mais, essayez d’imaginer qu’il y a une personne sur deux qui écoute ça. Donc, je pense que ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a une personne sur deux qui vit un profond ressentiment...»

Sur le profil des gens qui écoutent la radio de Québec

«Dans le fond, ces radios carburent au ressentiment. Il y a des études américaines qui l’ont bien démontré. Le premier noyau, c’est d’abord des jeunes hommes mécontents de leur situation, qui ont l’impression qu’ils ne réussissent pas à faire ce qu’ils devraient être capables de faire parce qu’il y a des femmes qui sont prioritaires, il y a des immigrants qui sont prioritaires, il y a des personnes handicapées qui sont prioritaires, etc. Et, c’est sur cette rancœur-là que les radios font du kilométrage.»

Au sujet de la politique Québécoise

«Les radios sont aussi en train de kidnapper l’appareil politique. Ne serait-ce, que la proximité géographique qui fait que les députés écoutent ça, les hauts fonctionnaires écoutent ça, etc. Donc, le fait que l’on soit dans la région de Québec a une forte portance. Là les radios sont en train de se liguer contre le maire Labeaume après l’avoir à peu près porté au pouvoir au moment de sa première élection. Ils n’aiment pas ça parce qu’il s’occupe trop du transport en commun, entre autres. Alors, ils sont en train de monter de toutes pièces un candidat... qui va avoir de fortes chances aux prochaines élections! Donc, ce ne sont pas seulement des clowns, ce n’est pas seulement léger, ce sont des personnes qui fabriquent des personnages politiques, qui les font élire, qui les font défaire.»

En réponse à une brigadière ayant dit avoir eu affaire avec la radio. Cette dernière dit que les radios de Québec ont toujours été polies avec elle lorsqu’elle leur parlait des problèmes reliés aux cyclistes.

«Je comprends très bien. En fait, vous êtes parfaitement la clientèle de ces radios-là. C’est-à-dire que vous êtes confrontée tous les jours à des problèmes et ils vont vous trouver des solutions simples. Les solutions simples c’est : on fait tomber les cyclistes. Le populisme c’est ça. Vous avez des problèmes complexes et on va vous donner des solutions simples. Et, grosso modo, c’est ce qu’ils font. Je suis ravie qu’ils vous aient traité avec politesse, mais je crois qu’ils vous traitent avec politesse parce qu’ils vous veulent dans leurs auditeurs.»

À propos de l’attentat à la mosquée de Québec

«Vous êtes une cible, les syndicalistes. Quand l’attentat s’est produit à la mosquée de Québec... Personnellement, je pense que ça aurait pu être ici aujourd’hui. Je pense que ça aurait pu être dans un regroupement de femmes quelque part dans la région de Québec. Je pense que la fabrication de l’ennemi est tellement forte, que, oui, un esprit fragile peut très bien se sentir légitimé de poser des actes qui sont absolument atroces.»

Pour écouter l'extrait complet: